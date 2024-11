Livro “20 etnias de Curitiba” será lançado neste sábado

A pluralidade cultural de Curitiba ganha uma nova perspectiva com o lançamento do livro “20 Etnias de Curitiba“, escrito pelo jornalista Diego Antonelli, que também é colunista da Tribuna. A obra será apresentada no dia 30 de novembro, a partir das 11h, durante a 1ª edição do Casa Literária – Festival de Literatura, que será realizado no jardim do Nex Coworking da Casa de Pedra, situada na Alameda Presidente Taunay, 130, no bairro Batel, em Curitiba.

O livro, realizado e publicado pela Máquina de Escrever Editora e Produção Cultural, reúne histórias de 20 grupos étnicos que ajudaram a moldar a identidade da capital paranaense. Por meio de relatos emocionantes, o autor destaca a contribuição ímpar dos povos africanos e indígenas para a formação cultural e histórica da cidade e resgata a trajetória de imigrantes que transformaram Curitiba ao trazer suas tradições, costumes e valores.

Esse mosaico étnico evidencia a influência nas artes, na culinária, nos costumes e na construção de uma identidade única e diversa para Curitiba. A obra oferece uma narrativa profunda sobre as contribuições das diferentes etnias na construção cultural, social e econômica da cidade.

“Recuperar essas histórias é uma forma de manter vivas as memórias de quem ajudou a construir Curitiba e de despertar um senso crítico sobre nossas origens e nosso presente”, afirma o autor Diego Antonelli.

Para o editor Victor Augustus Graciotto Silva, o livro vai além de narrativas históricas: “Esta obra é um convite a mergulhar na diversidade que faz de Curitiba uma cidade única. Cada capítulo é uma celebração da riqueza cultural trazida por esses povos”.

A produtora cultural e pesquisadora Juliana Cristina Reinhardt destaca a importância do projeto para a valorização da memória local: “Promover uma obra como esta é entender a contribuição de tantas comunidades para o que somos hoje. Um trabalho que conecta o passado ao presente”.

O lançamento será parte da programação do Casa Literária, que transformará o jardim do Nex Casa de Pedra em um espaço dedicado à celebração da literatura. O evento contará com rodas de diálogo, lançamentos de livros, oficinas, feira de editoras e livrarias, além de atrações culturais, música e gastronomia.