Lilia Cabral volta à Curitiba com a peça “A Lista” em única apresentação

Longe dos palcos de Curitiba há mais de uma década, a premiada atriz Lilia Cabral retorna à cidade ao lado da filha, a atriz Giulia Bertolli, com peça A Lista, texto de Gustavo Pinheiro dirigido por Guilherme Piva, em única apresentação dia 30 de novembro, no Grande Auditório do Teatro Guaíra.

Os ingressos com preço único de R$90 (meia-entrada) e R$180 (inteira) já estão à venda pelo Disk Ingressos.

Na peça, que já foi assistida por mais de 60 mil pessoas, Lilia interpreta Laurita, uma aposentada que, por força das circunstâncias, se vê obrigada a estabelecer contato com a vizinha, a jovem Amanda, vivida por Giulia Bertolli. O encontro das duas detona um turbilhão de sentimentos, lembranças e descobertas que marcarão suas vidas para sempre.

O espetáculo “A Lista” será apresentado no Teatro Guaíra, que neste ano completa 140 anos. A peça, uma comédia dramática, será no dia 30 de novembro, às 21h. A duração é de 1h20 e a classificação é 14 anos.

