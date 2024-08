Planta e Raiz faz show único em Curitiba nesta sexta-feira

“Com certeza você já se banhou na queda de uma cachoeira” e, provavelmente, também conhece a banda que transformou essa sensação em um hit do reggae nacional. Planta e Raiz, uma das mais importantes bandas do reggae brasileiro, virá a Curitiba para única apresentação, no CWB Hall, nesta sexta-feira, 23 de agosto.

Com a voz única de Zeider, a Planta e Raiz estourou nas rádios de todo o Brasil no começo dos anos 2000, com hits que até hoje são grandes sucessos, como “Com certeza”, “Aquele lugar” e “A dois passos do paraíso”, versão do clássico da banda Blitz.

Em 2022, o Planta e Raiz lançou um acústico que trouxe canções inéditas, em uma nova fase da banda, mas que nunca deixou sua essência de lado. O disco, captado em São Paulo, contou com a participação especial de diversos músicos que vivem a hype do reggae, como Maneva, Armandinho, Vitor Kley e os filhos do vocalista Zeider Pires.

Agora, o Planta e Raiz chega a Curitiba com seus músicos mais firmes e maduros do que nunca, para única apresentação. Os ingressos estão à venda pela plataforma Bilheto, a partir de R$ 50 mais taxas.

A banda:

Formada por Zeider (vocal), Fernandinho (guitarra), Franja (guitarra), Samambaia (baixo) e Juliano (bateria), o Planta e Raiz é uma das mais importantes bandas do cenário reggae brasileiro. Com 25 anos de estrada, a banda é conhecida por hits como “Com certeza”, “Dois passos do paraíso”, “Oh, chuva”, “Aquele lugar” entre outras.

Todos os ingressos para os shows realizados no CWB Hall podem ser adquiridos pela plataforma Bilheto.

Serviço

CWB Hall

Av. Marechal Floriano Peixoto, 4142.

Classificação etária: 18 anos

Quando: Sexta, 23 de agosto

Hora: 23h

Ingressos:

1º lote – promocional

Pista: Solidário R$55 / Meia R$50 / Inteira R$$100

Mezanino: Solidário R$85 / R$80 Meia / Inteira R$160

Camarote Individual Direito: Solidário R$105 / Meia R$100 / Inteira R$200

Camarote Individual Esquerdo: R$105 / Meia R$100 / Inteira R$200

Camarote Fechado (10 pessoas): R$805 / Meia R$800 / R$1.600,00

2º lote – promocional

Pista: Solidário R$75 / Meia R$70 / Inteira R$$140

Mezanino Solidário: R$95 / R$90 Meia / Inteira R$180

Camarote Individual Direito: Solidário R$115 / Meia R$110 / Inteira R$220

Camarote Individual Esquerdo: R$115 / Meia R$110 / Inteira R$220

Camarote Fechado (10 pessoas): R$905 / Meia R$900 / R$1.800,00

3º lote

Pista: Solidário R$95 / Meia R$90 / Inteira R$$180

Mezanino: Solidário R$115 / R$110 Meia / Inteira R$220

Camarote Individual Direito: Solidário R$135 / Meia R$130 / Inteira R$260

Camarote Individual Esquerdo: R$135 / Meia R$130 / Inteira R$260

Camarote Fechado (10 pessoas): R$1.105,00 / Meia R$1.100,00 / R$2.200,00

4º lote

Pista: Solidário R$115 / Meia R$110 / Inteira R$$220

Mezanino: Solidário R$135 / R$130 Meia / Inteira R$260

Camarote Individual Direito: Solidário R$155 / Meia R$150 / Inteira R$300

Camarote Individual Esquerdo: Solidário R$155 / Meia R$150 / Inteira R$300

Camarote Fechado (10 pessoas): R$1.305,00 / Meia R$1.300,00 / R$2.600,00

Pontos de venda

Online (com taxa de conveniência)

www.bilheto.com.br (em até 12x no cartão)

PONTOS DE VENDA SEM TAXA:

LETS ROCK

(Dinheiro, Débito e Crédito à vista)

(Galeria Pinheiro) Praça Tiradentes, 106 Ljs 03 E 04 – Centro – Curitiba – PR

Seg. a Sex. 09:00 as 19:00 / Sáb. 09:00h as 15:00

HARD ROCK CAFE

(Dinheiro, Débito e Crédito à vista)

Rua Buenos Aires, 50

De Segunda a quinta das 11h30 às 24h / Sexta das 11h30 à 1h / Sábado de 9h à 1h e Domingo de 9h às 24h

* A organização do evento não se responsabiliza por ingressos comprados fora dos anunciados

** Será proibida a entrada de câmeras fotográficas/filmadoras profissionais e semiprofissionais.

