Não quer perder os jornais e programas da RPC Curitiba? Então, baixe o app do Globoplay e assista ao vivo a programação da emissora, onde você estiver. E o melhor ainda, é grátis. A novidade está disponível para o público do Paraná na plataforma de streaming do Grupo Globo, desde o último dia 17.

Agora, que é fã da RPC Curitiba tem mais opções para assistir a emissora: computador, celular e tablet Android e IOS, Smart TV’s, Chromecast, Android TV, Apple TV. “Este passo é muito importante para que estejamos cada vez mais próximos de nossos telespectadores, independentemente da plataforma que estejam utilizando”, diz Ivan Miranda, diretor de engenharia da RPC.