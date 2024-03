Jaqueta que teria sido de Michael Jackson vai a leilão; cifras milionárias

A casa de leilões americana GottaHaveRockAndRoll pôs à venda uma jaqueta que teria sido usada por Michael Jackson em eventos de divulgação do álbum “Thriller”.

Segundo texto publicado no site da GottaHaveRockAndRoll, a peça teria pertencido a Frank DiLeo, que foi empresário de Michael Jackson nos anos 1980, e depois vendida à casa de leilões Sotheby’s.

A jaqueta teria sido leiloada pela Sotheby’s em 1993. A GottaHaveRockAndRoll promete enviar os recibos desse leilão anterior junto da peça, bem como um certificado de autenticação.

Os lances devem partir de US$ 100 mil, cerca de R$ 500 mil, mas a expectativa é que a jaqueta seja vendida por algo entre R$ 1,5 e R$ 2,5 milhões.

