Inspirado em Harry Potter: aulas de poções, magias e banquete em Curitiba

Durante o mês de julho, o Shinobis – Pop Culture and Food, gastrogeek de Curitiba repleto de referências da cultura pop, tanto em sua decoração quanto na gastronomia, promove mais uma edição da sua experiência imersiva, o Capi Potter.

Inspirado no personagem da autora J.K Rowling, Harry Potter conquistou diversas gerações de fãs com suas aventuras mágicas e, em comemoração ao aniversário do bruxinho, que ocorre em julho, o Shinobis realiza a ação.

“A cada ano, aprimoramos ainda mais a experiência Capi Potter, com o objetivo de oferecer ao público um momento em que a imaginação não tem limites, com aulas de poções, seleção de casas com o chapéu seletor, banquete especial, entre outros”, comenta Rogério Ramos, um dos sócios do gastrogeek, sobre o evento que está em seu terceiro ano de sucesso.

Com duração de cerca de 1 hora e 30 minutos, a experiência Capi Potter ocorrerá aos sábados e domingos, às 16h; e às quartas e quintas, às 20h. As reservas poderão ser feitas a partir do dia 1º de julho.

Experiência Capi Potter

Para os apaixonados pelo universo mágico do bruxo, a experiência do Shinobis compreende carta de admissão, moeda mágica, ticket da plataforma 7 ¾, ticket do busão mágico, seleção de casas com o chapéu seletor com botton exclusivo, aula de poções e banquete mágico.

O banquete é composto por cerveja amanteigada, podendo ser com ou sem álcool; Hambúrguer Capi Potter, preparado por pão australiano, dois hambúrgueres de carne bovina de 120g, molho especial de abóbora, cebola caramelizada e bacon; ou o Hambúrguer Capi Granger, com pão australiano, dois hambúrgueres vegetarianos de 120g, molho especial de abóbora, cebola caramelizada e cogumelo; e para a sobremesa, miniatura do chapéu seletor em chocolate com sorvete e jujubas.

O valor da experiência é de R$170 (no fim de semana) e de R$150 (nas quartas e quintas-feiras). A classificação é 7 anos. As inscrições podem ser feitas pelo whats: (41) 98836-9385.

O Shinobis – Pop Culture and Food fica localizado na rua Dr. Faivre, 507, Centro. Mais informações pela rede social oficial: Instagram (@shinobiscwb).

Serviço

Experiência Capi Potter

Data: mês de julho, dias: 1, 2, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27

Horário: Dia 1 e 2 de julho, às 16h; quartas e quintas às 20h;

Valor: R$170 (1 e 2 de julho) e R$150 (quartas e quintas-feiras)

Local: Shinobis – Pop Culture and Food (R. Dr. Faivre, 507 – Centro – Curitiba)

Inscrições: 41 98836-9385

Redes Sociais: Instagram (@shinobiscwb)

