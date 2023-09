Inscrições para a 8ª Corrida Kids de shopping de Curitiba estão abertas

Estão abertas as inscrições para a 8ª JDA Run Kids, a corrida infantil do Shopping Jardim das Américas, em Curitiba. O evento será realizado no dia 01 de outubro, em frente ao centro comercial, e tem por objetivo incentivar a atividade física desde a infância. Podem participar crianças de 2 a 13 anos.

As corridas terão percursos de 80 a 600 metros, dependendo da idade dos jovens corredores. A inscrição para o kit completo da corrida (número de peito + 1 Camiseta do evento + brinde exclusivo + 1 Kit Pós-prova) custa R$ 75,00 + taxa do site. O lote 2 está disponível a esse preço até o dia 21 de setembro ou até o limite de 300 inscrições. O kit básico (número do peito + kit pós-prova) custa R$ 50 + taxas.

O início das provas está marcado para as 9h e os corredores serão divididos da seguinte forma:

Crianças de 2 a 3 anos (nascida 2021 / 2020): 80m

Crianças de 4 a 5 anos (nascida 2019 / 2018): 150m

Crianças de 6 a 7 anos (nascida 2017 / 2016): 300m

Crianças de 8 a 9 anos (nascida 2015 / 2014): 400m

Crianças de 10 a 11 anos (nascida 2013 / 2012): 500m

Crianças de 12 a 13 anos (nascida 2011 / 2010): 600m

Todos os atletas deverão estar no local determinado até 30 (trinta) minutos antes da largada. Só poderão entrar no local de concentração para a largada os atletas devidamente inscritos, portando numeral de peito. Somente na categoria de 2 a 3 anos os pais ou responsáveis poderão acessar a área de largada e acompanhar as crianças no percurso.

Os tamanhos das camisetas deverão ser solicitados seguindo a tabela disponível no site que vende os ingressos para a prova. Clique para ver mais detalhes e fazer a inscrição.

