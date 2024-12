Ingressos mais caros para visitar as Cataratas do Iguaçu e Itaipu

Visitar uma das sete maravilhas naturais do mundo vai ficar mais caro. Os ingressos para as Cataratas do Iguaçu e também a Usina Hidrelétrica de Itaipu estão mais caros desde 1º de dezembro. Agora, os ingressos inteiros para quem mora no Brasil custam R$ 102 (antes custava R$ 88) para curtir as maravilhosas quedas d’água. Estrangeiros pagam R$ 113 e moradores da região pagam só R$ 23.

O estacionamento diário no Parque Nacional do Iguaçu subiu de R$ 55 para R$ 60. Os ingressos podem ser adquiridos neste link!

Já para visitar a Itaipu Binacional os valores passam a ser os seguintes:

Modalidade do Ingresso Valor à partir de 1º de dezembro Itaipu Panorâmica R$ 60 Itaipu Especial R$ 175 Itaipu Refúgio Biológico R$ 45 Itaipu Iluminada R$ 50 Itaipu Iluminada com jantar Itaipu Iluminada R$ 170

O estacionamento diário não sofreu reajuste e permanece custando R$ 26. Moradores de municípios lindeiras pagam metade do valor. Os passeios Itaipu Panorâmica, Itaipu Iluminada e Itaipu Refúgio Biológico tem entrada gratuita para moradores de cidades lindeiras ao lago de Itaipu.