Bazar em Curitiba tem roupas, vestidos de festa e itens para casa a partir de R$ 4,90

Bora fazer o bem? Os Amigos do Hospital de Clínicas (HC), em conjunto com a Organização Feminina Wizo do Paraná, promovem o último bazar beneficente de 2024. O evento será em Curitiba, na próxima sexta-feira (6) e sábado (7), das 9h às 17h. Com itens a partir de R$ 4,90, será possível adquirir peças de vestuário feminino, masculino, vestidos de festas e itens de cama, mesa e banho.

A arrecadação com as vendas no bazar vai auxiliar em projetos do HC como o o DEDICA (Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente) que atende crianças e adolescentes vítimas de violência grave ou gravíssima, e o CEDIVIDA (Centro de Direitos à Vida da Pessoa Idosa) que tem como propósito ressignificar o envelhecimento, promovendo protagonismo, longevidade, saúde e bem-estar, defesa de direitos, valorização do trabalho sênior, visibilidade e intergeracionalidade.

“Para nós, é uma alegria poder contar com a parceria da Organização Wizo, que arrecadou peças e fez uma doação especialmente para a realização deste bazar beneficente. Todo o valor arrecadado será destinado aos programas dos Amigos do HC. Contamos com a participação da comunidade para fechar este ano com chave de ouro”, disse Domingos Murta, presidente da Associação dos Amigos do HC.

Serviço

Bazar beneficente – Associação dos Amigos do HC e Wizo

Data: 6 e 7 de dezembro (sexta e sábado)

Horário: das 9h às 17h

Local: Loja dos Amigos do HC (Av. Agostinho Leão Jr, 336 – Alto da Glória)

Mais informações:

Amigos do HC: https://www.amigosdohc.org.br/doacao-online/

DEDICA: https://dedica.org.br/doacao/

CEDIVIDA: https://cedivida.org.br/home/doar/