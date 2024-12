Motorista atropela e mata duas pessoas na BR-376 na região de Curitiba

A Polícia Civil vai investigar um atropelamento ocorrido na madrugada desta segunda-feira (02), na BR-376, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. As vítimas eram dois homens, que morreram no local.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão entre o carro e as vítimas aconteceu no Km 02 da rodovia, no perímetro urbano da cidade. Após o acidente, o motorista fugiu e o veículo foi encontrado na sequência, mas sem a presença do condutor.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal de Curitiba (IML).