Caminhão tomba no Contorno Leste e complica o trânsito na Grande Curitiba

Um caminhão carregado com medicamentos tombou na madrugada desta segunda-feira (02) no Contorno Leste, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O motorista não ficou ferido.

Segundo informações da RPC, o caminhão acabou tendo problemas mecânicos quando bateu na proteção da via no canteiro principal, sentido interior do Paraná. Ao tombar, a carga foi toda para o chão, e equipes policiais tiveram que auxiliar na retirado dos itens.

Bloqueio e congestionamento

Após o acidente, a pista chegou a ficar completamente bloqueada para a retirada do caminhão, o que provocou uma fila de três quilômetros e lentidão, com os veículos passando pela via marginal.

O trecho já está liberado, mas o reflexo do tombamento ainda provoca trânsito lento, com necessidade de maior atenção dos motoristas.