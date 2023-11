Um dos maiores nomes da comédia brasileira, o divertido Paulinho Mixaria, que vive no palco o típico gaúcho do interior, irá apresentar neste domingo (12), em Curitiba, o espetáculo “Paulinho Mixaria 30 Anos de Humor”. Ele que vem conquistando cada vez mais o público, de diversas faixas etárias, por arrancar risadas sem o uso de palavrões estará no Teatro Positivo, às 20 horas.

Com seu humor sadio e inteligente, Paulinho Mixaria conta causos engraçados do cotidiano. Com realização da Pires Produções, os ingressos estão à venda pelo Disk Ingressos.

Por onde passa, Paulinho Mixaria encanta gerações com sua simplicidade e versatilidade. Em cena, conta “causos” utilizando situações vividas com sua própria família, levando a plateia a identificar-se imediatamente com todas as situações, ficando dias com seus “bordões” na ponta da língua. Improviso e humor inteligente, são as ferramentas que Paulinho Mixaria utiliza para desfilar histórias como a do Sagu, Chuchu, Causos de sua Família e muito mais, tudo sem palavrões, apelações e nada de conotações sexuais ou palavras fúteis.



O que mais alegra o comediante durante toda essa trajetória, sem dúvida, é conseguir ganhar a atenção e a presença das crianças na plateia. “Fazer o humor onde crianças e adultos possam se divertir juntos é gratificante demais”, comenta o artista. E, segundo Paulinho Mixaria, esse show promete ser ainda mais especial, por se tratar deste marco importante em sua carreira!

Os ingressos, ao preço inicial de R$ 55 (meia-entrada), podem ser adquiridos no Disk Ingressos. O Teatro Positivo fica na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido,

