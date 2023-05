Nove anos depois de começar como um food truck, o Nebraska Burguers comemora aniversário da sua primeira unidade franqueada, no bairro Água Verde, em Curitiba. E será lá a celebração do aniversário da hamburgueria, que vai distribuir 100 caipirinhas de graça para os clientes. A festa será regada ainda de boa comida, cope e música ao vivo.

Em 2014, o Nebraska abriu, segundo os proprietários, como o primeiro food truck do sul do Brasil. O criador, Marco Salgado, junto com os franqueados da unidade, são os organizadores da festa. “Vamos celebrar esses nove anos com um presente para os nossos clientes: serão 100 caipirinhas grátis para os primeiros que chegarem para a festa. Uma forma da gente agradecer ao povo curitibano que ajudou a transformar o Nebraska no que ele é hoje”, afirma Marco.

Além da bebida na faixa, a festa de aniversário do Nebraska contará com dois shows ao vivo para animar ainda mais os presentes. Às 17h, Evelin Hauen assume o microfone, ela que é cantora há mais de 30 anos e já tocou em diversos bares do sul do Brasil e até em Houston, no Texas (EUA).

Às 19h30 é a vez da banda Outlanders assumir o palco, trazendo de São Paulo o melhor do Thrash Metal. Por fim, o bar ainda vai trazer duas atrações para os clientes: drinking games e flash tattoo durante todo o evento.

Para a festa durar mais tempo, a casa vai abrir mais cedo e fechar apenas 1h da madrugada. “A partir das 16h já estará valendo a promoção das caipirinhas e já estaremos preparados para essa comemoração que vai entrar para a história do Nebraska”, destaca Marco.

O bar conta com opções de hambúrgueres que variam de R$ 22 a R$ 49, com versões tradicionais e veganas. Ainda há opções de petiscos e lanches, além de sobremesas, drinks e doses. O Nebraska está localizado na Avenida dos Estados, 974, no bairro Água Verde.

