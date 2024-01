“Gritinho de Carnaval” traz atrações para criançada em shopping de Curitiba

A tradicional comemoração infantil de Carnaval organizada pelo Shopping Crystal está de volta e apresenta atrações incríveis para toda a família comemorar o feriado da melhor maneira. O “Gritinho de Carnaval” será realizado no dia 3 de fevereiro no Espaço Kids, no piso L2, das 14h às 18h. A entrada para o evento é gratuita.

Nesta edição de 2024, o Shopping conta com a parceria da Turma do Saci para a realização do evento e aposta em novidades nas atrações da festa: além das tradicionais oficinas de máscaras, lança confete e cabelo maluco, também haverá um desfile de fantasias, feirinha de acessórios, fantasias e biquínis e bailinho com DJ.

A coordenadora de marketing do Shopping está animada com a festa. “É uma tradição do Crystal promover esse espaço familiar e seguro para as crianças aproveitarem o Carnaval junto com as suas famílias, estamos preparando uma festa linda, então aprontem suas fantasias e venham pular Carnaval com a gente!”, convida.

Serviço

7º Gritinho de Carnaval

Espaço Kids, piso L2 do Shopping Crystal

Data: 03/02

Horário: 14h às 18h

Evento gratuito

Shopping Crystal

Endereço: R. Comendador Araújo, 731 – Batel, Curitiba – PR

Redes sociais: @shoppingcrystal

Mais informações: www.shoppingcrystal.com.br

