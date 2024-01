Gigantes da MPB se juntam para turnê inédita, com estreia em Curitiba

Curitiba será o palco de estreia da turnê “Ao Arrepio da Lei”, que marca mais um encontro da parceria histórica entre Chico César e Zeca Baleiro, dois gigantes da Música Popular Brasileira (MPB). No set list, canções da nova parceria e sucessos consagrados dos artistas, revisitando décadas de sucessos e hits.

A turnê chega ao palco do Guairão dia 08 de março. Os ingressos estão à venda pela DiskIngressos, com preços a partir de R$ 146,90.

A gravação de 20 canções marcou a retomada da parceria inaugurada há mais de 30 anos por Chico César e Zeca Baleiro. Animados pelo resultado das novas composições musicais, os artistas anunciaram o lançamento de um álbum em maio e duas músicas, “Respira” e “Lovers”, já estão sendo trabalhadas.

Com tantos trabalhos em paralelo, Chico e Zeca só retomaram as gravações em 2022, quando lançaram novo single duplo com as inéditas “Verão” e “Beije-me Antes”, e finalizaram o álbum no final de 2023.

Quando os shows e gravações pararam por conta da pandemia, Chico César e Zeca Baleiro começaram a compor bastante juntos. Entre maio de 2020 e o início de 2021 foram mais de 20 composições – reggaes, baladas, xotes e rocks. Como os dois compõem letra e música, o processo de criação foi em conjunto, com muitas experimentações.

Swami Jr., que já trabalhou com Chico e Zeca em shows e discos, foi convidado a produzir o álbum, que ainda tem uma canção produzida por Érico Theobaldo (“Lovers”) e outra por Alexandre Fontanetti (“Verão”). Outra parceira artística de ambos desde os anos 80, Vange Miliet, foi convidada para fazer as fotos de divulgação e para a capa do álbum, que tem projeto gráfico de Andrea Pedro.

A parceria

“Concretiza-se assim o encontro de três décadas. Parece que demorou mas tudo tem seu tempo, o período de maturação. A pandemia, de certo modo, veio nos dizer da necessidade de estar perto das pessoas com as quais nos identificamos e nos vinculamos em ética e estética. Claro que tematizamos a pandemia mas também fizemos canções que poderiam ter sido geradas em qualquer momento e falam de outras coisas, assuntos perenes em nós”, disse Chico César.

“Eu e o Chico nos conhecemos desde 91, ano em que cheguei em São Paulo. Nos tornamos amigos e parceiros desde então, mas a real é que nunca fizemos muitas músicas juntos. A ‘parceria’ se dava mais num plano de troca estética e admiração mútua. Com a pandemia e o isolamento, alguma mágica rolou, algum pavio criativo acendeu. Começamos a trocar ideias, pedaços de letra ou melodia, refrães à espera de estrofes e, desde maio de 2020, compusemos duas dezenas de canções. Resolvemos gravá-las por reconhecer nessa produção o coroamento de uma longa história de amizade e afinidade musical”, afirmou Zeca Baleiro.

O show Ao Arrepio da Lei, com Chico César e Zeca Baleiro, será no TeatrO Guaíra (Guairão) no dia 8 de março. O teatro fica na Rua XV de novembro, 971. O show começa as 21h.

