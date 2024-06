Gessinger no Guairão: show inédito e histórico tem ingressos esgotados

Com ingressos esgotados, o cantor e multinstrumentista gaúcho Humberto Gessinger, líder da banda Engenheiros do Hawaii, se apresenta neste sábado (15) no tradicional palco do Teatro Guaíra, em Curitiba. O show é inédito e faz homenagem aos 25 anos do álbum Tchau Radar, um dos mais relevantes da história da banda de pop/rock do Brasil.

Gessinger e sua equipe viveram uma situação inusitada. Em turnê com o seu mais recente trabalho, “Quatro Cantos de um Mundo Redondo”, eles demoraram semanas para conseguir voltar para Porto Alegre por causa das enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul. O músico fez um diário de viagem em suas redes sociais, enquanto aguardava que sua agenda o levasse de volta, por vias terrestres, à sua casa.

Nesse meio tempo, fez arrecadação de alimentos e donativos em todos os seus shows pelo Brasil. Gessinger participou recentemente da edição especial do programa Altas Horas, da TV Globo, que reuniu músicos gaúchos. No programa, o músico se emocionou com a apresentação do cantor Lucas Lima, que interpretou “Somos quem podemos ser”.

Tchau Radar!

No show deste sábado, o álbum Tchau Radar, de 1999, será executado na íntegra em comemoração aos 25 anos de seu lançamento. Entre os sucessos desta gravação estão “Eu Que Não Amo Você”, “3×4”, feita em homenagem à sua esposa, e “Negro Amor” e outras lado B como “Concreto e Asfalto” e “Seguir Viagem”. Gessinger se apresentará ao lado de Felipe Rotta, guitarra e violão; Luigi Vieira, bateria e Protásio Jr., teclados.

Alguns dos clássicos da trajetória dos Engenheiros também irão compor o set-list, além das canções do álbum “Quatro Cantos de um Mundo Redondo”, gravado em 2023. No ano passado Gessinger se apresentou no mesmo Guaíra com este show.

Em 39 anos de estrada, Gessinger lançou 25 álbuns e oito DVDs, que lhe renderam oito Discos de Ouro, um Disco de Platina, quatro DVDs de Ouro e várias premiações.

Paralelamente ao seu trabalho como músico, Humberto Gessinger já lançou cinco livros: “Meu pequeno gremista”, “Pra ser sincero”, “Mapas do acaso”, “Nas entrelinhas do horizonte” e “Seis Segundos de Atenção”.

Gessinger voltará a Curitiba no final de 2024. O músico e sua banda foram confirmados como uma das atrações do festival Prime Rock Brasil, marcado para o dia 7 de dezembro.

Ouça o álbum Tchau Radar para relembrar todas as canções!

Serviço:

Humberto Gessinger, no show 25 anos de Tchau Radar

Quando: Sábado (15), às 21h15

Local: teatro Guaíra – Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) – Rua Conselheiro Laurindo, 175 – Centro – Curitiba

Ingressos: ESGOTADOS

