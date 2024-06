Cerca de 3.500 pessoas devem se reunir para correr e curtir música na primeira edição da Corrida Mundo Livre Rock and Run. O evento acontece no dia 27 de julho, em Curitiba.



A iniciativa é para celebrar os 10 anos do programa Rock and Run, que é veiculado na Rádio Mundo Livre FM, sintonizada na 93.9 FM, todos os sábados, das 10h às 11h, e tem o objetivo de impulsionar as pessoas à práticas saudáveis, desde alimentação até exercícios físicos.



“O propósito da Mundo Livre FM é transformar a vida dos ouvintes através do rádio. Há anos apostamos num conteúdo direcionado aos corredores de rua por meio do programa Rock and Run. Agora, levamos este propósito para além do rádio, com essa corrida que leva o nome da emissora e conta com um time super empenhado em cada detalhe da organização”, conta o Gerente de Programação Mundo Livre FM, Duka Pazdziora.

A largada da Corrida Mundo Livre Rock and Run vai ser na Praça Afonso Botelho, em frente à Ligga Arena, em Curitiba, às 20h, no dia 27 de julho. Entre as categorias de prova estão as distâncias de 5 e 10km geral e 5km para atletas com deficiência (ACD) cadeirante e com deficiência visual.

Corrida Mundo Livre Rock and Run terá show de Paulo Miklos

Como a música não pode ficar de fora, ao final da corrida terá o show de Paulo Miklos, com os sucessos de sua carreira solo e também dos Titãs. A apresentação ser dentro do estádio, a partir das 21h.

Silvia Sprenger, 53 anos, é locutora da Mundo Livre há 7 anos e corredora há 10 anos. Para ela a música é, muitas vezes, o incentivo das pessoas para a prática do esporte.



“A conexão entre música e corrida é muito forte. A música, muitas vezes, é o que incentiva o atleta a dar aquela acelerada a mais, a continuar, pois o ritmo tem o poder de “empurrar”. Muita gente, inclusive, só consegue correr se estiver ouvindo música e chega a montar playlists específicas para cada prova e também para os treinos”.

Silvia explica ainda que o programa Rock and Run é pensado justamente nas etapas da corrida. “No programa Rock and Run, que é dividido em três blocos, o primeiro traz músicas mais leves, pro ouvinte/atleta aquecer o corpo, e o último bloco é reservado para as músicas mais aceleradas, para o chamado “sprint final”, conta a locutora.

Inscrições para a corrida da Mundo Livre FM

As inscrições para a corrida estão disponíveis no site da Mundo Livre. Mas quem tiver interesse precisar correr, porque já estão no terceiro lote.



“Os ouvintes da Mundo Livre são muito engajados. Logo nos primeiros 20 minutos de vendas o lote promocional esgotou. Agora estamos no último lote e convidando à quem quiser participar de uma corrida cheia de atitude para se inscrever, pois será histórico”, convida Duka.



O preço do último lote para o público geral: R$ 179,90 + taxas Ticket Sports. Os atletas que participarem da corrida já terão acesso ao show do Paulo Miklos, que será realizado dentro da Ligga Arena. Ou seja, o show já está incluso na compra do corredor.

Caso o atleta também tenha interesse em comprar somente o ingresso do show para um acompanhante, poderá adquirir nos itens adicionais durante a realização da compra. Caso queira comprar mais de 1 ingresso SOMENTE do show, deverá ser solicitado via e-mail.

Categorias e premiação da Corrida Mundo Livre Rock and Run

Serão premiados com troféu os atletas das seguintes categorias:

GERAL 5 km e 10 km: Masculino e Feminino, exceto os Atletas com deficiência.

ACD (com deficiência visual) 5 km: Masculino e Feminino

ACD (cadeirante) 5 km: Masculino e Feminino

Serviço

O que: Corrida Mundo Livre Rock and Run

Data: 27 de julho de 2024

Local e horário da concentração: 18h em frente à Ligga Arena, em Curitiba

Local e horário previsto para a largada: 20h em frente à Ligga Arena, em Curitiba

Show de encerramento: A partir das 21h com Paulo Miklos, dentro da Ligga Arena

Inscrições pelo site

