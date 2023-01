No dia 24 de dezembro, o Shinobis – Pop Culture and Food, promove uma celebração natalina especial. O gastrogeek, que reúne inúmeras referências do universo nerd e aposta na baixa gastronomia, promove, a partir das 23h59, o “Natal Nerd do Shinobis”, reunindo quatro horas de Open Bar (das 00h às 4h) e muito karaokê.

Os ingressos são antecipados e estão disponíveis com valores a partir de R$80 e podem ser adquiridos pelo whats (41)98836-9385.

“O Karaokê do Shinobis é uma das atrações mais disputadas no nosso gastrogeek. A galera realmente veste a camisa e dá o seu melhor na cantoria, contando sempre com o apoio e diversão do público. Claro que, para a nossa festa natalina especial, o karaokê não ficaria de fora”, explica Rogério Ramos, um dos sócios do Shinobis – Pop Culture and Food.

Com apoio da Orloff, o open bar contará com chope pilsen, vodka com energético, cuba libre, refrigerante e água. Na gastronomia, o cardápio da casa estará disponível, reunindo opções de hambúrgueres, com valores a partir de R$12, como o Megaman Capivara (R$12), preparado com pão, hambúrguer artesanal vegetariano (60g), cogumelo, maionese, queijo, alface e tomate; e o Mario Capivara, com pão, hambúrguer artesanal de carne (60g), duas lâminas de bacon, maionese, queijo, alface e tomate.

Os hambúrgueres que fizeram parte de ações especiais durante o ano também estarão disponíveis, como o o Capi Potter (R$35), inspirado no bruxinho Harry Potter, composto por pão australiano, dois hambúrgueres artesanais de 120g cada, bacon e molho especial de abóbora (também na versão vegetariana); o Demonburger (R$30), que faz referência à famosa série da Netflix, “Stranger Things”, que conta com pão, hambúrguer de 120g recheado com queijo cheddar, cebola caramelizada; e o Mochileiro (R$30), inspirado na obra literária “O Guia do Mochileiro das Galáxias”, com pão laranja, hambúrguer de 250g, queijo, maionese de ervas, alface, tomate e picles; além de porções especiais, como o Frango K-Pop, batata-frita, entre outros.

O gastrogeek também preparou a sua festa de virada de ano, o “Reveillon Otaku do Shinobis”, cujo os ingressos estão disponíveis por R$80 pelo whats (41)98836-9385.

O Shinobis – Pop Culture and Food fica localizado na rua Dr. Faivre, 507, Centro.