Gary Clark Jr: conheça o guitarrista que abre show de Eric Clapton em Curitiba

O cantor e guitarrista Eric Clapton celebra seus 60 anos de carreira em turnê mundial com parada em Curitiba, na Ligga Arena, nesta terça-feira (24). Estas serão as primeiras apresentações de Eric no país em mais de uma década: a última passagem do artista por aqui aconteceu em 2011, quando ele fez dois shows no Rio de Janeiro, uma apresentação em São Paulo e outra em Porto Alegre. Anteriormente, o artista já havia estado no Brasil em 1990 e em 2001.

O esperado show de Eric em Curitiba terá abertura de Gary Clark Jr. Guitarrista e cantor de blues norte-americano nascido em Austin, Texas, Gary mescla blues, rock e soul com elementos de hip hop em sua música.

Clark já dividiu o palco com nomes como Eric Clapton, Sir Rod Stewart, Tom Petty and the Heartbreakers, B.B. King e os Rolling Stones, entre outros. Muitos têm comparado o artista com Jimmi Hendrix.

Em 2011, Clark assinou com a Warner Bros Records e lançou o EP The Bright Lights. Isso foi seguido pelos álbuns Blak and Blu (2012) e The Story of Sonny Boy Slim (2015).

Em 2014, Clark recebeu um Grammy de Melhor Performance de R&B Tradicional pela música “Please Come Home”. Seu álbum mais recente, This Land, foi lançado em 2019. Em 2020, ele ganhou o Grammy de “Melhor Canção de Rock” e “Melhor Performance de Rock” pela música “This Land” desse álbum.

