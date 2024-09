Eric Clapton brilha e divide protagonismo em show em Curitiba

Com 60 anos de carreira, Eric Clapton coleciona prêmios, trabalhos consistentes e shows esgotados. Considerado como um dos guitarristas mais influentes e bem-sucedidos da história do rock, o guitarrista experiente mostrou que não é preciso ser sempre o centro das atenções. Em Curitiba, sua primeira apresentação no Brasil nesta turnê mundial, o astro dividiu protagonismo com os grandes músicos que o acompanhavam no palco.

O estádio estava cheio nesta última noite de terça-feira (24). 30 mil pessoas, entre espectadores que ficaram na pista e nas arquibancadas da Ligga Arena. O tempo abafado, as camisetas pretas e o calor das guitarras fizeram o estádio ferver ainda mais.

O show de abertura começou próximo das 19h20 com Gary Clark Jr. O guitarrista e cantor de blues norte-americano que veio de Austin, no Texas, Estados Unidos, revelou toda sua potência em solos de guitarras psicodélicos. Com um grande poncho de traços latino-americanos, ele dominou a guitarra por uma hora. Difícil foi evitar comparações com Jimi Hendrix.

O artista costuma dividir o palco com Eric Clapton, mas tem histórico potente. Já tocou ao lado de Rod Stewart, Tom Pretty and the Heartbreakers, B.B. King e os Rolling Stones. Clark também já conquistou dois Grammys: um em 2014 e outro em 2020.

Próximo das 21 horas, Eric Clapton e banda subiram ao palco. “Sunshine of your Love” fez o estádio todo vibrar. O sucesso foi gravado nos anos 1960 pelo Cream, um das bandas em que Clapton fez parte ao lado de Ginger Baker e Jack Bruce. Logo em seguida, Clapton e banda seguiram com um setlist que combinou solos consistentes de guitarra com blues equilibrado.

Dividindo protagonismo

A banda que acompanhou Eric Clapton trouxe grandes e boas surpresas para o show. O astro não brilhou sozinho. O estiloso guitarrista Doyle Bramhall II fez grandes solos. Tim Caarmon revelou o quão poderoso pode ser um solo feito em um órgão. Chris Stainton, já mais experiente, participou grandemente do show. O veterano nos teclados somou ao time de grandes músicos engrandeceu o espetáculo.

Sem grandes cenários ou efeitos visuais surpreendentes, o show teve visual clean. A potência musical foi a grande experiência da noite. No setlist, “Key to the Hignway”, “Hoochie Coochie” e “Bagde” (Cream) fizeram parte do bloco de guitarras elétricas.

Momento acústico

Num momento mais intimista, Eric Clapton deixou a guitarra elétrica por um momento e trouxe versões de sucessos no violão. O público da Arena correspondeu e em “Change the World” e “Tears in Heaven”, o estádio ficou lotado de pequenas luzes, vindas dos celulares dos espectadores.

O astro emocionou ao cantar a música que compôs para seu filho. Clapton perdeu seu filho Conor, de apenas 4 anos de idade. O menino sofreu um acidente ao cair do 53º andar de um hotel em Nova York. Abalado, Clapton fez “Tears in Heaven” durante seu processo de luto.

Gran finale

De volta com as guitarras elétricas, Clapton e banda seguiram com sucessos e grandes embalos do blues. “Pretending”, “Don’t Let Me Be Lonely” e “Queen of Spades” fizeram parte desse novo bloco. Antes de fechar o show, a famosa “Cocaine” fez o público cantar junto e vibrar.

Eric Clapton e banda abandonou os palcos e, após um breve pedido de bis, Clapton retorna com Gary Clark Jr para encerrar o grande show com “Before You Accuse me”.

Confira o setlist completo:

Sunshine of Your Love (Cream)

Key to the Highway

Hoochie Coochie Man

Badge (Cream)

Knid hearted Woman Blues

Running on Faith

The Call (nova música) / Change the World

Nobody Knows When You´re Down and Out

Lovely Stranger

Believe in Life

Tears in Heaven



Pretending / Got to get Better

Old Love / Don’t Let me be Lonely

Crossroads

Queen of Spades

Cocaine



Before You Accuse me (com Gary Clark Jr)

