Caetano e Bethânia fazem manifesto de fé e amor em show na Pedreira

Caetano e Maria Bethânia emocionaram milhares de pessoas neste último sábado (21), na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. Num show único e cheio de recordações, os dois irmãos conduziram a celebração da música brasileira e fizeram 24 mil pessoas ressoarem em coro único canções que fazem parte da história, da brasilidade, da cultura nacional.

Da tropicalista Alegria, Alegria a Reconvexo, de Brincar de Viver a O Quereres, os dois irmãos embalaram a noite do público diverso de jovens, meia idade e maduros. O show começou minutos depois das 20h30 com ares da Tropicália. No primeiro bloco, Caetano e Bethânia cantaram juntos canções que celebram a diversidade brasileira e a fé. A apresentação foi abençoada Deus, por orixás, de Iansã a Oxum.

Entre as músicas, “Oração ao Tempo”, “A Tua Presença”, “13 de Maio”, “Milagres do Povo” e “Um índio”. Músicas que foram sucessos passados dos irmãos e que são sempre atuais ao fortalecer as raízes brasileiras, de família e a ancestralidade.

FOTOS! Veja como foi o show de Caetano e Bethânia na Pedreira

Em seguida, Caetano e Bethânia cantam separados. Caetano fez a Pedreira cantar de maneira serena “Sozinho”, “Você não me ensinou a te esquecer” e “Leãozinho”. Bethânia, em seguida, cantou com potência seus grandes sucessos “Brincar de Viver”, “As canções que você fez para mim” e “Negue”.

O público curitibano respondeu e não deixou em nenhum momento de participar do grande coro. Os dois baianos, mesmo com poucas palavras para o público, expressaram sintonia com a audiência.

Caetano e Bethânia fez com que a força e o orgulho de ser brasileiro fosse renovados na última noite. Foi uma grande homenagem ao povo e também a grandes nomes da música. Gal Costa foi homenageada com Baby e Vaca Profana. Raul Seixas também foi celebrado com Gita.

Simbologias e nuances

Com grande estrutura técnica, de grandes telões e produção visual impecáveis, as imagens transmitidas somaram a proposta do espetáculo e complementaram as mensagens das canções. Imagens gráficas ressaltaram ainda mais a riqueza da cultura brasileira, com traços indígenas, afros, fotografias da cultura baiana, ritos afro.

No palco, os irmãos escolheram figurinos com tons de realeza: o dourado de Oxum e o vermelho de Iansã. Cores majestosas, de riquezas. Caetano e Bethânia, juntos no palco e complementares um ao outro, revelaram parceria rica e poderosa.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?