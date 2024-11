Fresno em Curitiba: banda quer unir rock melancólico com pagode

O Fresno está de volta em Curitiba com turnê comemorativa da banda, que completa 25 anos. Ativa, sem interrupções e sem hiatos, Fresno ajudou a criar a cena do Emocore no Brasil. Com show marcado para esta quinta-feira (14), a banda conversou com a reportagem da Tribuna do Paraná e falou sobre a carreira, parcerias e cena musical.

Lucas Silveira (voz e guitarra) comentou sobre as parcerias que a banda realizou em seu último álbum “Eu Nunca Fui Embora”. O projeto teve a participação de Chitãozinho e Xororó, NX Zero, Pabllo Vittar e outros artistas. Sobre parcerias inéditas e diferentes, Lucas confessou que gostaria de gravar com Péricles, vocalista do grupo de pagode Exaltassamba, e com a cantora Ludmilla. Assista ao vídeo da entrevista a seguir.

A febre dos Emos, da franjinha de lado, make gótica, calças skinny e roupas pretas deve seu auge no início dos anos 2000 e foi mudando. O público Emo cresceu, os adolescentes daquela época hoje são adultos. A franjinha ficou para trás, mas o rock continuou. Fresno seguiu carreira ativa, evoluindo de forma independente. Lucas Silveira (voz e guitarra), Vavo (guitarra) e Guerra (bateria) continuam conquistando público.

Retorno do Emocore

Em 2023, Curitiba reviveu toda a febre do Emocore com o festival “I Wanna Be Tour”. Mais de 40 mil pessoas lotaram o Estádio Major Couto Pereira para curtir 12 bandas tocarem em palcos diferentes. Fresno foi a primeira atração do festival e garantiu com que o público chegasse cedo.

Desta vez, agora em 2024, a banda lançou seu novo trabalho “Eu Nunca Fui Embora”. O novo álbum foi lançado em duas partes e acabou de receber uma indicação ao Prêmio Multishow na categoria Rock do ano.

Serviço

Fresno em Curitiba

Data: 14 de novembro de 2024 (quinta-feira)

Local: Teatro Positivo – R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 5300

Valores:

– Plateia Verde: A partir de R$ 100,00 (meia-entrada) | R$ 200,00 (inteira)

– Plateia Laranja: A partir de R$ 120,00 (meia-entrada) | R$ 240,00 (inteira)

– Plateia Rosa: A partir de R$ 140,00 (meia-entrada) | R$ 280,00 (inteira)

– Plateia Azul: A partir de R$ 160,00 (meia-entrada) | R$ 320,00 (inteira)

– Plateia Amarela: A partir de R$ 190,00 (meia-entrada) | R$ 380,00 (inteira)

Ingressos disponíveis no Disk Ingressos