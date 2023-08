Frejat e seu filho, Rafael, se apresentam no auditório Bento Munhoz da Rocha Neto, o maior palco do Centro Cultural Teatro Guaíra, nesta sexta-feira (4). O espetáculo do rock nacional faz parte do “Frejat Trio”, que conta com o guitarrista e amigo Maurício Almeida.

A história de pai e filho como parceiros na música não teve início na infância, como de muitos artistas. A parceria musical surgiu durante o isolamento social, na pandemia. Os dois se reuniram musicalmente e fizeram vários encontros virtuais, as famosas “lives”.

Com o sucesso, Frejat colocou em prática um projeto antigo: criar uma sequência para o show que ele já vinha fazendo pré-pandemia, no qual subia no palco no formato voz e violão. A ideia foi de criar um novo formato de introduções, solos e arranjos mais elaborados. Maurício se juntou ao caldo e o trio foi formado.

Os grandes sucessos da carreira de Frejat fazem parte do novo projeto, como “Amor Pra Recomeçar”, “Segredos”, “Sobre Nós Dois”, “Resto do Mundo”, assim como os hinos do Barão Vermelho: “Flores do Mal” e “Por Você”.

O mergulho musical ainda conta com “Bumerangue Blues”, de Renato Russo, e “Poema”, parceria com Cazuza e eternizada por Ney Matogrosso, além de versão inédita de “Fadas”, de Luiz Melodia.

Serviço

Frejat e filho no Teatro Guaíra

Data: 04 de agosto, sexta-feira

Horário: 21 horas

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto

Ingressos: Diskingressos

