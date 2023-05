FOTOS: Coolritiba celebra a boa música com mais de 12 horas de shows

O Coolritiba, festival mais aguardado da capital paranaense em 2023, surpreendeu com mais de 12 horas de boa música neste último sábado (20). Quem esteve presente na Pedreira Paulo Leminski curtiu um belo espetáculo que celebrou a cultura, a música e as artes.

A Tribuna esteve presente no festival e garantiu um lugar na grade durante boa parte dos shows. A reportagem também conversou com o cantor e compositor Alceu Valença, durante coletiva com jornalistas no backstage do evento.

Alceu foi simpático e relembrou momentos importantes da carreira, falou de inspirações de suas canções. O artista, num momento despojado, quase deitado no sofá do camarim, contou que tem graduação em Direito e pós-graduação em Havard, mas que seu amor pela arte o ‘puxou’ pelo caminho da música.

Confira logo abaixo os melhores momentos do evento:

Fotos: Ney Marlon / especial Tribuna do Paraná.

Som para todos os gostos

Democrático, assimo como a arte é, o Festival Coolritiba apresentou diferentes estilos de música. No line-up: Liniker, Alceu Valença, Fresno, Matuê, Teto, Tuyo, L7nnon, Mano Brown, Sandy, Gilberto Gil, Marisa Monte, e mais.

As apresentações aconteciam em dois palcos, Lado A e Lado B, que se revezaram durante todo o sábado. O público pode assistir e curtir shows das 11 horas da manhã até 11 horas da noite, com diversidade e muito agito.

A hora do almoço e o começo da tarde foi de som leve e gostoso – combinando com o sol suave, que aqueceu todo o público no Abranches. Liniker e Alceu Valença deram o tom e deixaram o início da tarde bem agradável. Teve quem dançasse com o rosto coladinho com “Girassol” e “La belle de jour” – ambas sucessos de Alceu Valença.

Fresno agitou a galera e mostrou rock n’ roll para o público curitibano. Numa apresentação de aproximadamente uma hora, os caras tocaram sucessos consagrados da banda e também músicas de trabalhos mais recentes.

O fim da tarde e o entardecer veio durante o show de Matuê e Teto. Matuê apresentou o melhor do trap e animou o público. O rapper Teto seguiu a sintonia e manteve o ritmo e agitação da turma no alto.

Logo em seguida, o rapper L7nnon fez o público cantar em coro suas rimas. Às 20h10, Mano Brown subiu pontualmente no palco e agitou a galera com suas letras de protesto. O rapper teve a companhia dos amigos Ice Blue e Edi Rock, ambos do Racionais MCs. A galera foi ao delírio quando Mano Brown cantou sucessos consagrados dos Racionais: Vida Loka parte I e II e Jesus Chorou.

Quase num manifesto democrático da boa música, a próxima apresentação veio com o charme e a leveza de Sandy. A cantora trouxe parte dos seus sucessos da carreira solo, mas não esqueceu dos fãs de Sandy & Junior. A estrela fechou a apresentação com “A Lenda” e uma capela de “Quando você passa (Turu Turu)”.

Fotos: divulgação / Festival Coolritiba.

O festival seguiu com a alegria Gilberto Gil, espantando a sensação térmica de 8ºC da noite. “Esperando na janela”, “Vamos Fugir”, “Xote das meninas” e outros tantos sucessos do baiano bateu a vontade de procurar um par e dançar juntinho.

Às 23h30, Marisa Monte encerrou o espetáculo na Pedreira. A cantora apresentou novos sucessos, como “Portas”, mas também revisitou baladas antigas: “Depois”, “Ainda Lembro”, “Infinito Particular”, “Beija eu”. Encerramento cheio de amor, para um festival que envolveu muitos corações pulsantes no último sábado. Épico!

Veja que incrível

