O Festival Coolritiba é a atração deste sábado (20) na Pedreira Paulo Leminski. O evento é uma grande reunião de estilos musicais e tribos, numa gigante estrutura montada para animar o público de Curitiba. Confira a programação no final do texto.

No player abaixo, Alceu Valença conversa com a Tribuna do Paraná em entrevista coletiva.

Programação do Coolritiba

Cool Stage – Lado A

11h50 – Tuyo

13h30 – Liniker

15h30 – Fresno

17h30 – Matuê + Teto

20h10 – Mano Brown

22h20 – Gilberto Gil

Cool Stage – Lado B

12h40 – Agnes Nunes

14h30 – Alceu Valença

16h30 – Lagum

19h10 – L7nnon

21h10 – Sandy

23h30 – Marisa Monte

Beats Stage

16h – Thibes + PA feat Ella

17h30 – Curol

19h – Öwboss

20h30 – KVSH

22h30 – Illusionize

00h30 – Inndrive

Mike’s stage

11h30 – DJ Mitay

14h -Titcho Looper

17h – Morenno Mongelos

18h30 – Olívia…