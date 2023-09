A banda de rock norte-americana Foo Fighters se apresentará em Curitiba nesta quinta-feira (07), no Estádio Major Antônio Couto Pereira, no bairro Alto da Glória. Antes da atração principal, os grupos Wet Leg e Garbage realizarão os shows de abertura.

A programação do evento foi divulgada nesta terça-feira (05). Os portões abrirão às 16 horas. O show do Wet Leg começará às 18h30. Em seguida, às 19h45, Garbage se apresentará. Foo Fighters sobe ao palco às 21 horas.

A classificação etária do espetáculo é de 16 anos. Menores deverão estar acompanhados dos responsáveis.

Além da capital paranaense, a banda faz show dia 9 de setembro, na primeira edição do festival The Town, em São Paulo.

Acesso do público no show do Foo Fighters em Curitiba

A leitura de ingresso e divisão de público por setor será feita nos portões de acesso seguindo as seguintes ordens:

Pista Premium: Portão 13

Pista: Portão 1

Cadeira Social Inferior: Portão 20 e Portão 21

Cadeira Social Superior: Portão 20 e Portão 21

Cadeira Mauá: Portão 5

Camarote Mauá: Portão 6

Arquibancada: Portão 3

O acesso de pessoas com deficiência acontecerá da seguinte forma:

Pista Premium: Portão 13 (R. Floriano Essenfelder)

Cadeiras: Portão 1 (R. Ubaldino do Amaral)

Arquibancada: Portão 3 (R. Mauá)

A bilheteria do evento será instalada ao lado do Portão 3, na Avenida Amâncio Moro, em frente ao número 87. A operação é da empresa Eventim. O local estará aberto no dia do show para troca, venda e complemento de meia-entrada. Na quinta-feira (7), o funcionamento será das 10 horas às 22 horas. Já até quarta-feira (6) o horário é das 12 horas às 17 horas.

A conferência da meia-entrada será realizada das 8 horas às 20 horas, na véspera e também no dia do show. Antes, durante e após a abertura dos portões, equipes farão a verificação nas filas da pista, pista premium e camarote.

O que não pode levar no show do Foo Fighters

Alguns itens não podem entrar no Estádio Major Antônio Couto Pereira no dia do show do Foo Fighters. De acordo com a organização do evento, os objetos proibidos são:

Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável;

Go-Pro (Ou similares);

Tablets;

Cartazes de qualquer tipo;

Guarda-chuvas;

Bebidas alcoólicas;

Materiais ou objetos que possam causar ferimentos;

Armas de fogo ou branca de qualquer espécie;

Copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem;

Fogos de artifício;

Papel em rolo, jornais e revistas;

Bandeiras e faixas com mastro;

Capacetes de motos ou similares;

Correntes, cinturões e pingentes;

Roupas ou acessórios com partes pontiagudas que podem machucar;

Drogas ilegais, substâncias tóxicas, medicamentos sem receita médica ou produtos compartilhados com outras pessoas por motivos médicos. Quem precisar levar os medicamentos deve apresentar receita médica em seu nome;

Desodorante, cosmético ou perfume em recipientes com volume superior a 90 ml;

Materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios;

Lasers, walkie-talkie e drones;

Pistolas de água, cadeiras, panfletos e adesivos;

Animais – exceto cães guias identificados e acompanhados de portadores de deficiência visual;

Utensílios de armazenagem;

Cadeiras ou bancos;

Bastão para tirar foto;

Buzinas de ar;

Mochilas ou bolsas maiores do que 20x30cm;

Outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação, sujeitos ao critério da produção, segurança e policiamento no local;

Cigarro Eletrônico.

O evento não terá guarda-volumes. Portanto, objetos não autorizados serão descartados durante as inspeções.

Serviços disponíveis no dia do show

Durante o evento serão vendidos lanches e bebidas. As áreas de público estarão equipadas com banheiros femininos, masculinos e para pessoas com deficiências. Também haverá atendimento médico em caso de necessidade.

Setlist do show do Foo Fighters

O setlist oficial do show em Curitiba não foi divulgado. Na última apresentação, em 3 de setembro de 2023 nos Estados Unidos, a banda tocou os seguintes hits:

All My Life

The Pretender

No Son of Mine

Times Like These

Walk

My Hero

Best of You

Monkey Wrench

Breakout

Big Me

Learn to Fly

Pretty Vacant

Aurora

The Sky Is a Neighborhood

Shame Shame

This Is a Call

Everlong

