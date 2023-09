Uma das bandas de rock alternativo mais conhecidas da atualidade, Foo Fighters chega ao Brasil nesta semana para realizar dois shows: Curitiba (7 de setembro) e São Paulo (9 de setembro).

O grupo foi formado pelo vocalista Dave Grohl em 1995. Antes de começar a própria banda, Grohl foi baterista do Nirvana durante quatro anos.

Com quatro álbuns vencedores do Grammy na categoria “Melhor álbum de rock”, os astros da música atingiram sucesso internacional e alguns dos hits mais conhecidos são: “This Is a Call”, “Everlong”, “Learn to Fly”, “All My Life”, “Times Like These”, “Best of You”, “My Hero” e “The Pretender”.

Enquanto Foo Fighters não chega em Curitiba, a Tribuna separou algumas curiosidades sobre a banda para você começar o aquecimento para o show. Confira:

Significado do nome Foo Fighters

O nome da banda é uma referência ao termo “foo fighter”, que era usado por aviadores na Segunda Guerra Mundial para descrever fenômenos aéreos misteriosos, os conhecidos “OVNIs” no Brasil e, na sigla americana, “UFO”.

Banda já se apresentou cinco vezes no Brasil

O grupo já fez cinco passagens pelo Brasil, três em festivais. A primeira aconteceu no Rock in Rio de 2001, quando Foo Fighters abriu o palco para R.E.M. Em 2012 a banda se apresentou no Lollapalooza. Em 2015, passou pelo país em turnê solo. Em 2018 em turnê com Queens of The Stone Age, quando tocaram pela primeira vez em Curitiba. E em 2019 novamente no Rock in Rio.

A banda faria um show no festival Lollapalooza em 27 de março de 2022. Entretanto, o baterista Taylor Hawkins morreu dias antes, em 25 de março. Por isso o show foi cancelado.

Foo Fighters e Cássia Eller

A primeira passagem do Foo Fighters aconteceu em 13 de janeiro de 2001, na terceira edição do Rock in Rio. No dia em que o grupo se apresentou, o line-up de artistas era formado por: Cássia Eller, Fernanda Abreu, Barão Vermelho, Beck e R.E.M.

Coincidentemente, o vocalista Dave Grohl completava 32 anos em 14 de janeiro. Quando deu meia-noite, o grupo estava ainda tocando, mas isso não impediu que Cássia Eller, acompanhada de Melissa Auf der Maur – namorada de Grohl, invadisse o palco para festejar o aniversário do artista.

Foo Fighters cancelou show no Brasil para atender pedido de apresentador dos EUA

A primeira passagem da banda no Brasil e na América do Sul estava prevista para 2000. Mas Foo Fighters cancelou a turnê de última hora. Anos depois, em maio de 2015, o apresentador de televisão norte-americano David Letterman revelou que foi o culpado do cancelamento dos shows.

Apresentador do Late Show, Letterman fez um pedido especial para a banda tocar no programa. Na época ele havia passado por uma cirurgia no coração e queria a presença do grupo no seu retorno para a TV. Foo Fighters atendeu o pedido e se apresentou no Late Show.

Mãe de Dave Grohl embarca nas aventuras da banda

Em uma entrevista para o programa The Tonight Show com Jimmy Fallon, o vocalista Dave Grohl revelou que a mãe começou a acompanhar a banda em turnês depois que se aposentou. “Eu disse para ela: eu tenho um cruzeiro. É meu ônibus de turnê. Vamos comigo”, conta o artista.

A mãe topou e começou a ver de perto o sucesso do filho. Durante a entrevista, ele comentou que sempre procurava a mãe quando encerrava o show. Em um certo dia teve uma surpresa. “Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? E ela tomando cerveja com o Green Day lá em cima, se divertindo”, relembra o vocalista.

Explicação de Times Like This

Em um vídeo, Dave Grohl explica o significado da canção Times Like This. Ele revela que escreveu a música quando a vida estava em uma espécie de encruzilhada e ele precisava tomar decisões. “A música é sobre aprender a viver de novo, aprendendo a amar de novo, porque a ideia era representar uma continuação da vida”.

Possível setlist do show

Na última apresentação, em 3 de setembro de 2023, a banda seguiu o seguinte setlist:

All My Life The Pretender No Son of Mine Times Like These Walk My Hero Best of You Monkey Wrench Breakout Big Me Learn to Fly Pretty Vacant Aurora The Sky Is a Neighborhood Shame Shame This Is a Call Everlong

