Uma noite de receitas deliciosas e muitas emoções, é isto o que promete o reality show Mestre do Sabor, na edição que será exibida nesta quinta-feira. O programa tem sido um grande aliado das experiências gastronômicas do público nesta quarentena. Com as disputas cada vez mais acirradas, são os detalhes que acabam eliminando determinados candidatos. É neste clima intenso que Mestre do Sabor chega à semifinal com cinco chefs, mas apenas quatro deles seguirão para a grande final.

Ana Zambelli, Dário Costa, Júnior Marinho, Lydia Gonzales e Serginho Jucá se enfrentarão em duas provas. A primeira, que terá como obrigatoriedade uma releitura do tradicional picadinho, garantirá a presença de dois deles na final. Os três demais seguem para a segunda prova, que terá como ingrediente obrigatório uma massa artesanal recheada. Um dos chefs será eliminado.

Fora da disputa

No último programa, o público acompanhou as etapas Na Peneira e Duelos. Na primeira fase da prova Na Peneira, quando o desafio era utilizar frango orgânico e frutos do mar, Lydia Gonzalez, Dário Costa e Júnior Marinho se destacaram e viram seus pratos serem eleitos os melhores, o que os levaram direto para a etapa semifinal desta quinta-feira.

Seguiram para a segunda prova Moacir Santana, Ana Zambelli e Serginho Jucá. Os ingredientes foram sorteados. Ana precisou preparar um prato com café cargo e carambola e apresentou um crudo de pargo com carambola, shitake, cozido com café e um crocante de café. Moacir teve que usar atum, kiwi e lentilha e preparou um tartare de atum com creme de lentilha e espinafre, e kiwi fresco. Já Serginho, precisou utilizar jaca, taioba e tilápia, e apresentou um aguachile de taioba com crudo de tilápia e tempura de jaca.

O baiano Moacir Santana, que se encontrou ameaçado pela etapa Duelos e havia ganhado fôlego ao vencer a repescagem na última semana, foi o escolhido para deixar o programa.

“Essa prova foi muito desafiadora, pois é um momento em que só estão realmente os melhores, a caminho da semifinal. Mais uma noite que vimos os chefs preparados para mostrar a gastronomia brasileira”, disse o apresentador Claude Troisgros.

A segunda temporada do reality gastronômico Mestre do Sabor vai ao ar na Globo, após a novela Fina Estampa. O programa também é exibido no GNT, nas sextas-feiras, às 22h.