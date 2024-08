O professor e filósofo Clóvis de Barros Filho realizou uma palestra nesta quarta-feira (07), em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, no curso “Gestão e liderança: em busca da verdadeira essência do líder”, do Instituto Conhecer. Ele também aproveitou para divulgar o lançamento do seu mais novo livro – “Projeto de vida: caminhos para uma vida que valha a pena”, lançado pela editora Citadel.

Em solo paranaense, ele comentou sobre a nova obra. “Não é um livro adestrador, mas emancipador. Não digo que a pessoa tem que acordar cedo, correr na esteira e comer linhaça. Eu apenas ofereço instrumentos para que ela possa livremente concordar ou discordar daquilo que todo mundo à sua volta aplaude”, disse.

Clóvis de Barros comenta que o livro surgiu com a pretensão de atender a um público mais variado do que normalmente ele atinge. “Em especial, o público jovem. O jovem é o que tem mais interesse em antecipar a vida, refletir sobre trajetórias possíveis”, explicou. No entanto, ele espera que o seu público fiel também embarque na nova obra.

Acostumado a falar para um público de 25 a 45 anos, o filósofo acredita que com o novo trabalho ele vai “pegar o leitor pela mão”. “É bem didático, traz questões importantes da vida para um patamar de discussão muito mais próximo do cotidiano, com a pretensão de olhar para essas temáticas com um olhar alternativo, diferente, e discutir coisas que todo mundo acha indiscutíveis”.

O trabalho também se propõe a dar subsídios para educadores, já que conta com a participação da escola nesse processo. “A adolescência é o melhor momento para se pensar nesse assunto. É imprescindível que a escola ofereça a possibilidade do aluno entender que educar nada mais é do que aprender a viver. E tudo isso tem como valor único, valor final, viver melhor, ter uma vida boa. Se a escola não fizer isso, não cumpriu seu papel”.

E para realmente evoluir, não basta pensar. “Aprender a pensar sobre a própria vida pressupõe ir além do que todo mundo faz. Todo mundo acha que sabe o que vai fazer, mas nossa pretensão é tornar essa experiência mais rica, mais qualificada. Ajudar as pessoas a terem um propósito, mas o propósito não sai ‘do nada’. Há infinitos pontos de chegada possíveis, zilhões de propósitos. Mas você precisa saber qual é o seu”, explicou Clóvis.

Segundo o filósofo, normalmente os propósitos são definidos “por fora”, copiados de outras pessoas. “Não podemos tirar das pessoas a chance de ter autonomia para refletir sobre o que na vida delas, para elas, é realmente importante e genuinamente relevante. O livro não é um manual de como viver, mas um conjunto de reflexões para que as pessoas possam encontrar o seu caminho”, concluiu.

Com mais de um milhão de seguidores no Instagram, onde aborda filosofia de forma simples e didática, o professor Clóvis é livre-docente de Ética da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Sua contribuição para a filosofia e ética no Brasil é reconhecida nacionalmente.

É autor de diversos livros, entre eles “A Vida que Vale a Pena Ser Vivida”; “A Felicidade é Inútil”; “Ética e Vergonha na Cara” e “Moral da História”

Gestão do Ensino

Nesta quinta-feira é a vez da palestra do professor Vilmar Britto, que vai falar sobre “Gestão do Ensino e da Aprendizagem”. Especialista em planejamento educacional, tecnologias em educação e psicopedagogia institucional, o professor Vilmar Britto é atualmente presidente da UNDIME- União Nacional dos Dirigentes Municipais de Ensino – Região Sudeste e da UNDIME-ES, reside no Espírito Santo, onde é secretário de Educação do município de Jerônimo Monteiro. O curso será no dia 8 de agosto, quinta-feira, das 8 às 12h e das 13h às 17h.

A Escola de Gestores e Pedagogos do Instituto Conhecer tem programação em São José dos Pinhais (PR) durante todo o ano e a participação é aberta a professores e pedagogos tanto da rede pública quanto da rede privada.

Informações: (27) 99901-0145.

