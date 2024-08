Virada no tempo!

A vinda de uma frente fria vai mudar o tempo em Curitiba e grande parte do Paraná a partir desta quinta-feira (08). Chuva e queda de temperatura já devem pintar em Curitiba, que terá uma mudança radical no termômetro comparado aos últimos dias de tempo bom e calor. Não está descartada a chance de geada em Curitiba. Vamos ver o que diz a previsão do tempo para Curitiba nos próximos dias?

Segundo o Simepar, a frente fria avança sobre o estado, mantendo a instabilidade sobre as regiões paranaenses. Chove em vários momentos do dia e descargas atmosféricas (raios) também são previstas. Temperaturas ficam amenas durante a tarde e até o final do dia, há forte resfriamento previsto entre o oeste, sudoeste e centro-sul, devido a chegada de uma massa de ar frio.

Em Curitiba a previsão é de chuva com pouca intensidade e máxima de 21°graus para esta quinta. Na sexta-feira (09) a mínima prevista é de 6°graus na capital, e de 2° no sábado (10). Para o domingo Dia dos Pais, sol e máxima de 15°graus.

Esse tempo gelado vai permanecer por vários dias, com chance de geada em Curitiba para a próxima semana. Segundo o Simepar, pode gear em Curitiba na próxima terça-feira (13)

