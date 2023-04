O cantor Zé Felipe volta à Curitiba neste sábado (22) para um show em placo 360 graus. Após o sucesso do artista no último evento neste formato, ele retorna ao palco da Live Curitiba para mais uma apresentação com essa configuração singular que proporciona mais proximidade com os fãs. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 63.

+ Veja mais: Conheça o TOP 10 das músicas mais executadas do Youtube e opine!

Recentemente o cantor estourou em todas as plataformas de streaming com o hit dançante Vacilão, gravada com Wesley Safadão e Igow. A música tem uma citação ao clássico sertanejo Pense em Mim e chamou a atenção pela versão “atualizada” e polêmica do refrão. Veja mais aqui!

Talento de família

O pai de Zé Felipe, o cantor Leonardo, o levou para a estrada e foi onde ele decidiu que queria seguir carreira. No palco do Domingão do Faustão em setembro de 2014, Zé Felipe se lançou musicalmente para o Brasil. Inicialmente, a ideia era gravar um EP, mas, quando se deu conta, já tinha 13 músicas prontas.

A escolha do repertório foi “no arrepio”, segundo ele: “Escutou, arrepiou, entra!”. Além de estarmos diante de um cantor que, mesmo tão jovem, já tem noção de que mulher merece respeito até na música, Zé Felipe é também um estudioso dos ritmos e incentivador da mistura de estilos, sem deixar sua maior influência de lado, é claro.

Em junho de 2016 foi lançado o CD “Proibido é Mais Gostoso”. Ainda em 2016 o sertanejo lançou os clipes “Maquiagem Borrada”, “Curtição”, teve a oportunidade de gravar “Tan Fácil” com o grupo latino CNCO e ganhou premiações como Capricho Awards e Meus Prêmios Nick.

No ano de 2017, Zé Felipe lançou o single “O Errado Sou Eu” e em abril gravou seu primeiro DVD, intitulado “Na Mesma Estrada”. Em seu primeiro trabalho em vídeo, Zé Felipe contou com participações de Pedro Paulo e Alex, MC Menor e seu pai, o cantor Leonardo.

No ano de 2018 foi marcado por muitas parcerias, inclusive uma participação no remix da música “Subeme La Rádio” de Henrique Iglesias, uma realização pessoal e profissional para Zé Felipe.

+ Veja mais: Foo Fighters anuncia primeiro álbum após a morte de Taylor Hawkins; Quem será o novo baterista? Ouça!

Em maio de 2019 Zé Felipe gravou um novo DVD em Goiânia, com participação de Maiara e Maraisa, Gusttavo Lima e seu pai, Leonardo. A música escolhida para apresentar o projeto foi Tiro Certo, com a participação de Gusttavo Lima, que já conta com milhões de visualizações no YouTube e destaques nas plataformas de streaming. Atualmente o cantor segue realizando shows por todo Brasil, e colhendo os frutos do seu último projeto lançado.

A Live Curitiba fica na Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo, Curitiba. Classificação: 18 anos. Ingressos à venda pelo site Uhuu.com



RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!

Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.



Participe dos grupos da Tribuna





Veja que incrível