Conheça o TOP 10 das músicas mais executadas do Youtube e opine!

Você já ouviu falar em Ana Castela, Treyce, MC PH, WIU ou Cryzin & Kaio Viana? Então você tem duas opções: se atualizar e conhecer alguns dos artistas mais executados no Youtube Brasil ou torcer o nariz e dizer que nunca ouviu falar, seguindo na ignorância musical. O ranking semanal dos artistas mais ouvidos da plataforma surpreende quem não está acompanhando os hits do país.

Antes as mais tocadas eram contabilizadas levando em conta as ligações telefônicas para as rádios. Agora, não há mais horizontes para as músicas e artistas e muitos até então desconhecidos para nós estão “na boca da galera”.

A Tribuna traz a seleção dos 10 clipes mais assistidos/músicas mais ouvidas no Youtube (considerando o Youtube Music e canais dos artistas). Algumas coisas curiosas, outras assustadoras.

1º lugar – Música: Nosso Quadro, de Ana Castela (11,4 milhões de visualizações)

2º lugar – Música: Erro Gostoso, de Simone Mendes (11,1 milhões)

3º lugar – Música: Lovezinho, de Treyce (9,19 milhões)

4º lugar – Música: Vacilão, de Zé Felipe, Igow e Wesley Safadão (8,89 milhões)

5º Lugar – Música: Leão, de Marília Mendonça (8,21 milhões)

6º lugar – Música: Os bico tão se perguntando, de MC PH. (6,81 milhões)

7º lugar – Música: 085, de MC Rogerinho (6,79 milhões)

8º lugar – Música: Palhaça, de Naiara Azevedo & Ana Castela (6,52 milhões)

9º lugar – Música: Coração de Gelo, de WIU (6,2 milhões)

10º lugar – Música: Mas existe um lugar, de Cryzin & Kaio Viana (6,07 milhões)

