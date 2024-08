Festival tem milk-shake de bacon como estrela do cardápio

O bacon é tão icônico no Brasil que ganhou uma data comemorativa apenas para ele: no dia 31 de agosto, a iguaria derivada da carne de porco é celebrada em todo país. Por isso, a rede de franquias Porks, especializada em preparos com a proteína suína, vai promover um festival não só para celebrar o dia, mas sim toda a semana, de 27 de agosto a 1 de setembro.

O cardápio do Festival do Bacon vai contar com opções já consagradas do menu da rede, mas com preços promocionais, como o Bei com Melado (tiras de bacon crocante cobertas com melado de cana de açúcar, por R$15), a clássica Batata Frita com Cheddar e Bacon (R$20) e o Porks Bacon Burger (hambúrguer de costelinha de porco ou vegetariano, maionese, creme de cheddar e tiras de bacon crocante, por R$17). Uma novidade será o Bacon Empanado, exclusiva do festival (R$20).

Mas a opção que chama mais a atenção é o Milk Shake de Bacon (R$20), preparado com leite, sorvete de creme, calda de caramelo, bacon caramelizado e finalizado com chantilly.

“No festival do ano passado, foi o maior sucesso, pois gerou muita curiosidade dos nossos clientes para experimentar essa versão diferente, que combina o salgado com o doce. Por isso, decidimos ‘repetir a dose’ Particularmente, como alguém que gosta de bacon, posso afirmar que é muito saboroso e a mistura casa bem”, afirma José Araújo Netto, sócio-fundador da rede de franquias.

O festival será realizado em todas as unidades do Porks localizadas em 11 estados brasileiros e o Distrito Federal. Serão 17 cidades brasileiras participantes e o DF:

Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), Cascavel (PR), Londrina (PR), Itajaí (SC), Tubarão (SC), Santa Maria (RS), São Paulo (SP), Praia Grande (SP), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Três Lagoas (MS), Rio Verde (GO), Pirenópolis (GO), Brasília (DF), Recife (PE), João Pessoa (PB) e Teresina (PI).

