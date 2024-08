Festival Paulo Leminski é neste sábado: veja a programação completa

No próximo sábado, dia 24 de agosto, Leminski completaria 80 anos e, para comemorar, o Instituto Paulo Leminski promove o Festival Paulo Leminski 80 Anos, com grandes nomes da música no maior palco aberto da América Latina, na Pedreira Paulo Leminski, a partir das 15 horas, em um espaço de música, arte e natureza que leva o seu próprio nome. Os últimos ingressos estão disponíveis por meio de lista de espera no Shotgun , com valores a partir de R$ 80 (meia-entrada lote 4), mais taxa.

Na programação musical, grandes nomes locais e nacionais que contam em seus trabalhos com a influência e inspiração do grande Leminski. A programação será aberta com A Banda Mais Bonita da Cidade. Na sequência, sobem ao palco o Slam das Gurias, Vitor Ramil e Juliana Cortes.

Não tem como homenagear o poeta curitibano sem a participação da banda Blindagem. Fundada em 1975, o grupo ganhou novos rumos com a entrada de Ivo Rodrigues, que levou para a banda suas parcerias autorais com Paulo Leminski. A banda receberá com muita honra a cantora Rogéria Holtz, reconhecida nacionalmente por sua técnica e estilo vocal refinado, sempre buscando ser intérprete de versos de paranaenses, entre eles, de Leminski e Alice Ruiz. Quem também participa do show com a banda “Blindagem” é o cantor Gabriel Teixeira, filho de Paulo Teixeira, guitarrista da banda, que conviveu com o poeta, tendo seus primeiros acordes presenciados por ele.

E é claro que Leminskanções não poderia estar fora do line-up do Festival Paulo Leminski 80 Anos. O projeto é uma das mais preciosas compilações da obra de Leminski, idealizado e produzido por nada mais, nada menos, que sua filha, a também escritora, compositora e produtora Estrela Leminski. Para dar ainda mais poder para essa fantástica homenagem, Estrela Leminski convidou o cantor Zeca Baleiro.

Um dos maiores nomes da música brasileira, com um dos principais sucessos de sua carreira homenageando Leminski, o músico Paulinho Boca de Cantor, um dos fundadores do grupo de MPB “Novos Baianos” é presença confirmada. Finalizando a noite, quem sobe ao maior palco aberto da América Latina é o músico, poeta, compositor e artista visual, Arnaldo Antunes.

Confira as novidades e informações gerais sobre o “Festival Paulo Leminski 80 Anos”, por meio do Instagram @pauloleminskioficial , pelo Facebook.com/leminski e pelo site www.pauloleminski.com.br .

O evento é uma realização do Instituto Paulo Leminski com a Whois Produções, e tem patrocínio da ITAIPU Binacional, do Banco do Brasil e do Governo Federal – Brasil, União e Reconstrução, apoio cultural da Fecomércio PR, do Sesc Paraná, bem como apoio da Cerveja Amstel, da Universidade Positivo, da Unimed Curitiba, do A Caiçara e do Di Paolo Curitiba. A classificação é livre, com menores de idade apenas acompanhados de pais ou responsáveis legais. Ingressos pelo Shotgun .

Confira o Line-up:

A Banda Mais Bonita da Cidade

Slam das Gurias

Vitor Ramil convida Juliana Cortes

Dj Gil Preto

Blindagem convida Rogéria Holtz e Gabriel Teixeira

Leminskanções convida Zeca Baleiro

Dj Mitay

Paulinho Boca de Cantor canta Novos Baianos

Arnaldo Antunes

Serviço:

Festival Paulo Leminski 80 Anos

Data: 24 de agosto

Local: Pedreira Paulo Leminski (Rua João Gava, 970 – Abranches)

Horário: a partir das 15h

Ingressos: Por meio de lista de espera, a partir de R$80 (meia-entrada lote 4) pelo Shotgun

Rede social: @pauloleminskioficial e Facebook.com/leminski

Site oficial: www.pauloleminski.com.br

Patrocínio: ITAIPU Binacional, Banco do Brasil e Governo Federal – Brasil, União e Reconstrução

Apoio Cultural: Fecomércio/PR e Sesc Paraná

Apoio: Cerveja Amstel, Universidade Positivo, Unimed Curitiba, A Caiçara e Di Paolo Curitiba

Povo unido! População não quer o corte de 237 árvores em Curitiba. E agora? Conhece? Loja com armas e itens esportivos faz 80 anos em Curitiba Top 10! Quais são os bairros de Curitiba com maior valorização de imóveis??