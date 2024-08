Aos 84 anos, Milionário faz turnê de despedida com filho de José Rico e show em Curitiba

Um dos maiores “segunda voz” da música sertaneja brasileira prepara sua despedida dos palcos. O cantor Milionário, que por muitos anos parceiro de José Rico, vai finalmente descansar após mais de 50 anos de estrada e a turnê de despedida trará o artista para o palco do Teatro Positivo no dia 21 de setembro, sábado, a partir das 21h. E quem estará ao seu lado será Moysés Rico, filho do saudoso “Zum”.

Recuperado de um AVC sofrido em maio, Milionário, que tem 84 anos, está pronto para o retorno aos palcos. A turnê “De volta à estrada da vida”, de despedida, começa com show na cidade de Itapira (SP), neste final de semana, e vai percorrer dezenas de cidades brasileiras pelo menos até ano que vem.

+ Leia mais: Planta e Raiz faz show único em Curitiba nesta sexta-feira

Desde a morte de José Rico, em 2015, Milionário seguiu carreira em outras formações. Cantou por algum tempo ao lado de Marciano, da clássica dupla com João Mineiro, mas Milionário também ficou sozinho quando o “novo” parceiro morreu, em 2019. Também fez alguns shows com Paraná, ex-parceiro de Chico Rey, além de outras parcerias pontuais.

Os ingressos já estão à venda nas bilheterias do Teatro Positivo, do Teatro Fernanda Montenegro (Shopping Novo Batel) e Shopping Muller, e além do Disk Ingressos, ao preço inicial de R$ 70 (mais taxa administrativa. Clique aqui para comprar!

Povo unido! População não quer o corte de 237 árvores em Curitiba. E agora? Conhece? Loja com armas e itens esportivos faz 80 anos em Curitiba Top 10! Quais são os bairros de Curitiba com maior valorização de imóveis??