Festival em pizzaria de Curitiba oferece releituras de sabor clássico

A Pizzaria Mathilda, em Curitiba, está realizando o Festival da Marguerita para celebrar um dos sabores mais clássicos da pizza. Essa é a quarta edição do evento que começou nesta terça-feira (29) e vai até 29 de setembro. São sete sabores disponíveis nas três lojas da rede.

As criações são apresentadas pelo pizzaiolo e fundador da Mathilda, Daniel Mocellin. Desde que abriu a pizzaria ele realiza o Festival, elaborando adaptações da tradicional Marguerita. A versão original tem molho de tomate, manjericão, queijo parmesão e mozzarella de búfala. A partir dessa receita ele faz as releituras.

Confira os sete sabores disponíveis no Festival da Marguerita:

Fresh: molho de tomate, basílico, parmesão, mozzarella de búfala, rúcula, parmesão e azeite.

Spicy: molho com basílico, parmesão, mozzarella de búfala e pimenta calabresa.

Nova Pesto: mozzarella de búfala apresentada com basílico, parmesão, tomates cereja vermelhos e amarelos tostados, pimenta do reino e pesto de tomate italiano assado.

Bella Bianca: mozzarella de búfala, basílico, parmesão, tomate cereja vermelho tostado e azeite de oliva saborizado no alho.

Bianca Vegan: queijo vegano, basílico, tomates cereja amarelos e vermelhos tostados, pimenta do reino e azeite de oliva saborizado no alho.

Pesto: mozzarella de búfala, basílico, parmesão, tomates cereja vermelhos e amarelos tostados, pimenta do reino e pesto de rúcula.

Tomate Pelado: mozzarella de búfala, basílico, parmesão, lascas de tomate pelati e azeite de oliva.

Cada pizza do festival custa R$ 50, mas a Mathilda vai promover descontos especiais em alguns dias da semana. Na terça e quarta-feira, duas margueritas exclusivas do evento saem por R$ 85. Já quinta-feira, cada uma fica por R$ 40 (disponível para consumo no salão e retirada).

O 4º Festival da Marguerita da Pizzaria da Mathilda acontece nas três unidades da rede em Curitiba: Centro (Av. Vicente Machado, 859), Juvevê (R. Rocha Pombo, 265) e Água Verde (Av. dos Estados, 1066). Os três locais funcionam de terça-feira a domingo, das 18 horas às 23 horas. A pizzaria também aceita pedidos para entrega pelo site.

