Festival dos Bravos terá 5 horas de churrasco liberado em Curitiba

No próximo dia 10 de novembro o bairro do São Braz recebe a 2ª edição do Festival Churrasco dos Bravos. Promovido pelo chefe Marcos Oliveira, do Restaurante Bucaneiro, o evento vai oferecer para quem comprar seu convite um total de 5 horas de churrasco liberado, em 17 estações que vão servir diversos tipos de preparos assados. O evento será na sede do Clube Flamenguinho, no São Braz.

Cada estação abre e fecha conforme a organização dos chefs convidados. Os visitantes podem escolher a estação preferida, pegar sua porção e repetir quantas vezes quiser, em quantas barraquinhas quiser (até durarem os estoques).

As estações já confirmadas (17 no total) vão servir os seguintes pratos:

Costela no Fogo de Chão (assadores Rapha Rufato, Bola e felipinho)

(assadores Rapha Rufato, Bola e felipinho) Salmão na Tábua (assador: Calixto)

(assador: Calixto) Chorizo e Fraldinha (assador: Chef Patrique)

(assador: Chef Patrique) Cordeiro Patagônico (assador: Júnior Richetti e Juliano Paludo)

(assador: Júnior Richetti e Juliano Paludo) Picanha Suína (assador: Rafael Ragulo)

(assador: Rafael Ragulo) Porco no Rolete (assador: Alemão)

(assador: Alemão) Brisket (assadores: The rafas, de Ibaiti/PR)

(assadores: The rafas, de Ibaiti/PR) Pork Ribs (assador: Chef Matiello)

(assador: Chef Matiello) Hambúrguer Defumado (assador: Rapha da Brasa)

(assador: Rapha da Brasa) Choripan (assador: Chef Marcelo Osteria da Casa)

(assador: Chef Marcelo Osteria da Casa) Short Rib (assador: Valdinei da Cabana Parrilla)

(assador: Valdinei da Cabana Parrilla) Churrasco de Igreja (assadores: Pedro Farah, Chef Alisson Bizotto e Chefe Karel)

(assadores: Pedro Farah, Chef Alisson Bizotto e Chefe Karel) Varal de Legumes (assador: Washington)

(assador: Washington) Arroz de Lula (Chef Jonattan)

(Chef Jonattan) Pão de Alho Zinho (assadores Betão e Adriano)

(assadores Betão e Adriano) Pé de Moleque na Brasa (assador: Chef Gui Andrade)

(assador: Chef Gui Andrade) Desossa ao vivo (itamar, da seleção brasileira de açougueiros)

(itamar, da seleção brasileira de açougueiros) E MAIS ALGUMAS SUPRESAS

Não será permitida a entrada de bebidas com os visitantes, mas no local serão ofertados a preços atrativos opções de chope, drinks variados, água, refrigerantes, sucos e sorvetes. Haverá área kids para o entretenimento das crianças, além de várias atrações musicais durante o período da festa. A abertura dos portões será ao meio-dia.

As atrações musicais ao vivo serão Rogério Cordoni (O Elvis curitibano), Bruninho Scandalous, Erik & Odair e DFolks. O mestre cuteleiro Milton Rodrigues, o Miltão das Facas, fará a forja de facas ao vivo.

“É a segunda edição do Festival de Churrasco dos Bravos, e agora, ele se tornou maior. Conseguimos os melhores assadores da região e estamos muito contentes com esse evento, que vai ser sensacional”, disse o chef Marcos Oliveira à Tribuna do Paraná.

O organizador garante a qualidade das carnes que serão servidas. “Nossa carne vai ser 100% Angus certificada. Será uma verdadeira festa de sabores, para satisfazer o paladar dos amantes da boa comida”, concluiu.

Quanto custa?

Os convites para adultos custam R$ 175,99 (incluído taxas administrativas) e o valor pode ser parcelado em até 3 vezes. A venda acontece pela plataforma Sympla. A meia entrada vae para crianças entre 6 e 12 anos de idade (o valor é R$ 65,99). Crianças de 0 a 5 anos têm entrada gratuita.

O Clube Flamenguinho fica na Rua Zacarias Mansur, 308, Área de Eventos do Clube.