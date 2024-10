Breakfast Weekend vai até domingo com cafés da manhã a partir de R$ 34,90

Até o dia 27 de outubro (domingo), quem ainda não teve o prazer de saborear um café delicioso fora de casa tem tempo. Isso porque está acontecendo em Curitiba o Breakfast Weekend, o maior festival de cafés da manhã, que reúne uma variedade de cardápios em 24 estabelecimentos espalhados pela cidade.

Com valores que variam de R$ 34,90, R$ 44,90, R$ 54,90 à R$ 84,90, o festival garante preços acessíveis, com descontos que chegam a 22% do valor original.

“Nosso objetivo é fomentar o hábito, já tão apreciado pelo público, de desfrutar de um café da manhã agradável. Não há nada melhor do que começar o dia com quem você gosta, ou até mesmo sozinho, com um café especial. Por isso, pensamos em oferecer um festival bem variado, que oferece uma experiência gastronômica para todos os públicos e, principalmente, para todos os bolsos”, conta Carlos Galvão, CEO e criador do Breakfast Weekend.

Com a temática “sabores democráticos”, o festival, que acontece pela primeira vez na capital paranaense, tem movimentado hotéis, panificadoras, boulangeries e cafés em Curitiba. “Em São Paulo, onde já estamos na sexta edição, contabilizamos vendas extras de 60 mil cafés da manhã nos estabelecimentos participantes e uma aprovação e intenção de retorno de mais de 90%, mostrando que o festival é benéfico tanto para o público quanto para os locais participantes”, diz Galvão.

E para facilitar a escolha, organizamos os locais de forma a criar um roteiro de dar água na boca. Confira:

Café da manhã de hotel: para quem tem apetite

É universal: um dos momentos mais esperados de uma viagem é sempre o café da manhã dos hotéis. Não à toa, o Breakfast Weekend traz uma grande variedade de opções da rede hoteleira, com menus, quantidade de itens disponíveis e diferenciais nos preços. Ao todo, são nove hotéis participantes, cada um com uma faixa de preço e menus diferenciados.

“Muitos hotéis também praticam desconto de 50% na compra de um terceiro menu, perfeito para quem vai com família ou amigos. É importante verificar as políticas de reserva, já que alguns estabelecimentos exigem reservas antecipadas, enquanto outros não. Essas informações estão detalhadas no site do festival, garantindo que o público não corra o risco de não conseguir mesa. A ideia é que a experiência seja totalmente positiva”, explica Cláudio Cardoso, diretor de criação e um dos organizadores do festival.

Para quem ficou interessado, cada hotel ajusta o valor do buffet a uma das faixas de preços do festival, com o objetivo de proporcionar descontos ao público, que pode conferir buffets a partir de R$ 34,90. “A lista completa dos menus e valores está no site do festival, mas a maioria oferece uma variedade bem grande de produtos, excelente para quem gosta de comer bem”, comenta em tom de brincadeira Cláudio. Além disso, os buffets de hotéis são sempre oferecidos no período da manhã.

Combos sob medida para a fome

Outra grande atração do Breakfast Weekend são os combos, disponíveis em diversas padarias, panificadoras e cafeterias. Há combos em que as estrelas são os pães e focaccias artesanais, opções para veganos, e combos com temáticas de nacionalidades, com uma grande variedade de menus. “Temos alguns estabelecimentos que oferecem até cinco combos diferenciados, alguns já existentes no cardápio e outros criados especialmente para o festival”, explica o criador do Breakfast Weekend.

Na maioria dos locais, é possível consumir os combos do festival durante todo o dia, perfeito para quem não tem hora para tomar café da manhã. “Os combos são bem diversificados, generosamente servidos e com faixas de preços para todos os bolsos. A ideia é sempre oferecer valores menores do que os praticados normalmente, estimulando a participação do público”, finaliza ele.

Confira a lista dos estabelecimentos participantes:

American Breakfast

Aquárius

Bazar Doce Patisserie

Bristol Brasil 500 (Casa Bertelli)

Café Cultura Cabral

Café Cultura Park Shopping Barigui

Casa de Tia

Casa Portfólio

Empório Kaminski Iguaçú

Empório Kaminski Sete de Setembro

Grés

Hard Rock Café Curitiba

ibis Curitiba Batel

ibis Styles Curitiba Centro Cívico

Johnscher by SJ Hotéis & Resort

Mercure Curitiba Batel

Mercure Curitiba Sete de Setembro

NH Curitiba the Five

Origem Padaria Artesanal Lamenha

Origem Padaria Artesanal Vicente

Quality Hotel Curitiba

Saint Emilion by Atlantica

Spazio di Pane

Tasto Café