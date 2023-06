Festival do Pinhão em Curitiba: 13 restaurantes criam pratos especiais

Os frequentadores do Mercado Municipal e fãs de pinhão têm uma oportunidades de experimentar receitas diferentes elaboradas com a semente da araucária no Festival Gastronômico do Pinhão, que começou nesta terça-feira (20) e vai até 2 de julho.

A iniciativa da Associação dos Comerciantes Estabelecidos no Mercado Municipal de Curitiba (Ascesme) com apoio da Prefeitura mostra que o pinhão, muito apreciado pelos curitibanos, pode ser utilizado de várias maneiras na culinária. O festival faz parte da programação Inverno Curitiba 2023.

Durante o festival, 13 restaurantes do Mercado Municipal vão criar um pratos especiais com o pinhão como ingrediente principal. Os chefs e cozinheiros prometem surpreender o público, explorando ao máximo as características da semente.

Os visitantes terão a oportunidade de experimentar risoto de pinhão, pastel de pinhão, ouriço de pinhão e até torta trufada com chocolate e pinhão, claro.

A dona do Restaurante Mister Dea, Marly Dea, comentou sobre a expectativa para o festival. “Os frequentadores já têm a opção de levar o pinhão in natura e cozinhar em casa, porém nossa proposta é apresentar pratos que tenham uma receita diferente com o pinhão”, explicou ela. A receita criada pelo restaurante Mister Dea é o ouriço de pinhão, um bolinho frito à base de aipim, pinhão e bacon por R$ 19,90.

Amaury Costa Junior, proprietário do restaurante Bonna Gourmet, avalia que a procura pelos pratos com pinhão vai aumentar o movimento nos restaurantes.

“Já começaram a me perguntar desde a semana passada sobre o festival. Acreditamos que a curiosidade atraia mais pessoas para experimentar os pratos”, disse Amaury. O Bonna Gourmet oferece risoto de pinhão e pupunha acompanhado de salada de rúcula e tomate cereja por R$ 35,90.

De acordo com o secretário de Segurança Alimentar e Nutricional, Luiz Gusi, o Festival Gastronômico do Pinhão é uma excelente oportunidade para os amantes da gastronomia explorarem as possibilidades culinárias do pinhão e apreciarem a diversidade de sabores oferecida pelos restaurantes do Mercado Municipal de Curitiba.

Estabelecimentos e pratos do Festival Gastronômico do Pinhão

1. Anarco Restaurante – entrada: Lascas de Mignon com farofa de Pinhão – R$ 35,90

2. Bonna Gourmet – Risoto de Pinhão e Pupunha – R$ 35,90

3. Box Curitiba – Talharim molho Charque com Pinhão – R$ 35,90

4. Clássicos do Mercadão – Pão de Pinhão com Bolinho de Carne – R$ 25

5. Confeitaria Colônia Cecilia – Torta trufada de Chocolate com Pinhão – R$ 19,90

6. Maia Box – Sanduíche Buraco Quente com Pinhão – R$ 32

7. Max Dandy – Pastel de Pinhão com Linguiça Blumenau e Queijo – R$ 13,90

8. Mister Dea – Ouriço de Pinhão – R$ 19,90

9. Oishii Crepes e Sorvetes – Crepe de Pinhão com Frango, Requeijão e Muçarela – R$ 21

10. Okashi Sweets & Teas – Crepe Suíço de Pinhão e Carne Seca – R$ 14,90

11. Pastelaria Ninki – Caldo de Feijão com Farofa de Pinhão – R$ 17,90

12. Prestinaria – Pão do Dia – especial Pinhão R$ 22

13. The Bootleggers – kit com 3 unidades de Brigadeiro de Pinhão – R$ 14,90

Serviço

Festival Gastronômico do Pinhão no Mercado Municipal

Quando: de 20 de junho a 2 de julho

Endereço: Avenida Sete de Setembro, 1865

Horários: de terça a sábado das 8h às 18h e domingos das 8h às 13h (os restaurantes ficam abertos até às 15h)

