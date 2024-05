Linha 2025 do Nissan Versa ganha versão SR

O sedã Nissan Versa segue acelerando no Brasil e chega ainda mais forte na linha 2025, que já está à venda. A marca japonesa está reforçando o posicionamento do seu carro, atuando cada vez com mais foco nas necessidades dos seus diferentes públicos e, por isso mesmo, consolida sua participação no segmento PcD e agrega um novo integrante a sua linha: a versão SR.

Um conjunto que conquista cada vez mais brasileiros e que chega às concessionárias com preços competitivos de R$ 110.590 (Sense) a R$ 132.990 (Exclusive). A novidade SR, que amplia a gama do Nissan Versa e surge posicionada entre as versões Advance e a Exclusive, tem preço sugerido de R$ 123.990.

Com essa quarta opção na linha, a Nissan passa a oferecer ainda mais aos consumidores que procuram um veículo moderno, com design atual e que entrega um excelente pacote de equipamentos e tecnologias. Além dos itens consagrados do Nissan Versa, como espaço interno, amplo porta-malas e a lista de equipamentos recheada desde a versão de entrada Sense, o Novo Nissan Versa SR traz itens que realçam seu estilo, oferecendo exclusividade aos clientes que buscam algo a mais em um sedã.

O Novo Nissan Versa SR traz, externamente, emblemas SR na grade frontal e traseira, retrovisores externos com indicador de direção pretos, grade frontal também na cor preta, rodas de liga leve aro 16 e aerofólio na tampa do porta-malas.

Por dentro, o visual é diferenciado. A nova versão é claramente identificada pela costura dupla em laranja. O painel conta com acabamento em black piano e o volante com material sintético premium. Alumínio é usado no console central, volante, painel frontal e portas, que ainda têm cromados nas maçanetas internas. Além disso, há detalhes com aparência de fibra de carbono nas portas e no painel de instrumentos.

Somados aos itens exclusivos, a nova versão traz também todo o recheio de equipamentos que faz da linha Versa uma excelente compra no segmento. Afinal, o Versa SR vem de série com seis airbags; chave inteligente i-Key com função de abertura e fechamento de portas; sistema de áudio com quatro alto-falantes, Bluetooth, reconhecimento voz e tela sensível ao toque de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay; controlador automático de velocidade; carregador de celular sem fio; bancos com tecnologia Gravidade Zero (Zero Gravity); entradas de USB e USB Tipo C; Visão 360° (AVM) com Detector de Objetos em Movimento (MOD); Alerta de Colisão Frontal (FCW); Assistente Inteligente de Frenagem (FEB); Alerta de Cinto de Segurança Destravado (frontal e traseiros); Alerta de Objetos no Banco Traseiro (Rear Seat Alert); Sistema Inteligente de Partida em Rampa (HSA); travamento e abertura automática das portas por aproximação; painel de instrumentos Advance Drive Assist Display com tela colorida de 7 polegadas (TFT) com indicador de temperatura externa; vidros com acionamento elétrico nas quatro portas, entre outros.

A melhor experiência do segmento

A linha 2025 do Nissan Versa continua entregando a melhor experiência do segmento. E o consumidor brasileiro percebeu isso. Tanto que as vendas do modelo têm crescido ano a ano desde o lançamento da geração atual, no final de 2020. No ano passado, por exemplo, o crescimento foi de 57% sobre todo o ano de 2022 – 138% quando comparados os ano-fiscais 2023 e 2022.

Da mesma maneira que amplia sua linha Versa para atender às necessidades mais específicas de seus diferentes públicos, a Nissan também segue reforçando o foco e a experiência dos seus clientes em termos de posicionamento e atendimento, o que se reflete, por exemplo, na evolução no segmento PcD. Nessa faixa do mercado, muito exigente e que valoriza os detalhes e equipamentos de cada carro, o Nissan Versa teve aumento de 270% nas vendas no ano passado.

A linha do Nissan Versa ainda conta com outros itens de auxílio à condução, além dos já citados anteriormente, como Alerta de Atenção do Motorista (DAA), Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA) e Monitoramento de Ponto Cego (BSW).

Com sua qualidade japonesa de construção, o Nissan Versa vai um passo além nas expectativas dos consumidores. Seu desenvolvimento seguiu os mesmos pilares adotados nas linhas de sedãs da Nissan, o que mantém a consistência da marca, adaptada ao posicionamento de cada modelo. Assim, o design do sedã compacto tem como base três pilares: Nissan Emotional Geometry Design, Premium Excitement e Nissan Intelligent Mobility. (Fotos: Nissan/Divulgação).