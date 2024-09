Festival do Bolinho de Boteco é atração no Bacacheri

Uma das comidas mais tradicionais encontradas nos botecos pelo Brasil é, certamente, o bolinho de carne. Um petisco simples, mas que pode ser recheado de inúmeras formas, à critério da criatividade dos donos de bares. A iguaria é tão apreciada, que se tornou a estrela em festivais promovidos há mais de 10 anos em Curitiba, com dezenas de botecos participando e apresentando uma versão única para o salgado.

De olho nisso, o Porks do Bacacheri decidiu promover o Festival do Bolinho de Boteco do Bacacheri, com cinco opções a partir de R$20 (porção com seis unidades). A tradicional, de carne, não poderia faltar. Mas acompanha opções diferentes, como o bolinho de Mandioca com Carne Seca, Pernil desfiado com Queijo, Pepperoni e Queijo e uma opção até de Bacalhau (que custa R$25).

Feira Internacional de Música do Sul vai até sábado em Curitiba

Para acompanhar os bolinhos, o bar oferece diversas opções de chope artesanal, com estilos variados, além de drinks e caipirinhas, com sabores diversos. Já o cardápio regular da casa conta com petiscos, sanduíches e hambúrgueres, focados especialmente em carne suína – mas com opções bovinas e até peixe, para quem não come porco. Além disso, nos domingos o bar serve buffet de feijoada das 12h às 15h.

Localizado no coração do Bacacheri, na Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 731, o Porks funciona de terça a quinta, das 17h à 0h; sexta e sábado, das 17h à 1h e domingo, das 12h às 23h.

TENSO!!! Na base do pó!! Curitiba ainda tem ruas sem asfalto, acredita?? Triste demais! O que aconteceu com esse bichinho? Registro é impressionante! Pra que?? Moda nas estradas é um PERIGO para você e sua família!