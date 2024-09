Feira Internacional de Música do Sul vai até sábado em Curitiba

De 10 a 14 de setembro, Curitiba se tornará o ponto de encontro de quem gosta de música e da cultura criativa do Sul do Brasil. A 8ª edição da FIMS – Feira Internacional da Música do Su, evento vencedor do Prêmio Profissionais da Mùsica na categoria Feiras e Congressos de Música, em 2023, tem como foco o mercado musical como um todo, apostando em uma abordagem 360º, que vai desde formação artística, capacitação, geração de negócios e uma programação especial de shows.

“Além de ser uma grande feira e um ponto de encontro de músicos e produtores de diferentes segmentos, a FIMS também conta com uma ampla programação de shows, reunindo artistas independentes e nomes já conhecidos da música, como a artista baiana Rachel Reis, indicada ao Grammy Latino, que vem a Curitiba pela primeira vez, abrindo a 8ª edição do evento, e a cantora Ekena, um dos mais promissores nomes do MPB, encerrando a programação”, comenta Téo Ruiz, diretor geral da Feira Internacional da Música do Sul.

No dia 12 de setembro, a artista baiana Rachel Reis abre a 8ª edição da FIMS com um show especial, em formato acústico, na Ópera de Arame. Essa é a primeira vez que a cantora, que foi indicada ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa com o álbum “Meu Esquema”, se apresenta na capital paranaense.

Combinando ritmos como arrocha, pagode baiano e eletrônico, a artista de Feira de Santana é dona dos hits “Saudade”, “20h”, “Motinha”, “Maresia”, que fez parte da trilha sonora da novela Fuzuê, da Rede Globo, “Bateu”, com participação de Gilsons, que está na novela “Renascer” e “Caju”, que integra a série “Cangaço Novo”, entre outros.

Os ingressos para o show de abertura da FIMS com Rachel Reis estão à venda pelo Shotgun com valores a partir de R$35.

Rachel Reis. Foto: Vinicius Moreira / Divulgação

Show de encerramento

Quem marca o encerramento da 8ª edição da Feira Internacional da Música do Sul é a cantora Ekena. Presente no mercado da música autoral desde 2010, a artista é considerada uma das grandes cantoras da nova MPB, recebendo destaque pelo seu primeiro disco, “Nó”, lançado em 2017, com composições que abordam temas inerentes ao mundo da mulher contemporânea.

Com sucessos como “Todxs Putxs”, “Sinto Muito”, “Mulher”, entre outros, Ekena aposta em uma forma muito sincera e autobiográfica em sua arte, falando sobre recomeços, perdas, amores e desamores, buscando levantar outras mulheres ao expor suas verdade e cicatrizes.

O show na FIMS marca o encerramento de sua turnê, “Quem eu Sou?” e ocorre no dia 14 de setembro, a partir das 20h, no Wonka Bar (R. Trajano Reis, 326 – São Francisco). Os ingressos estão à venda pelo Shotgun com valores a partir de R$10.

Artistas da América Latina

Anteriormente neste ano, a FIMS abriu inscrições para que artistas independentes pudessem apresentar seus trabalhos durante a Feira. Foram selecionados, nomes da Colômbia, Cuba, Paraná e Rio Grande do Sul.

Entre eles, estão o músico colombiano Frailejón, cuja música aposta na combinação de sonoridades ancestrais e experimentais com o Rock, Funk, Jazz, World Music e a Música Eletrônica, em um diálogo de uma retrospectiva futurista do som e da psicodelia feita na Colômbia sob uma perspectiva universal com o seu PsyCombian.

Sua vinda para o evento foi possível devido a um convênio com o governo da Colômbia; a multiartista e transformista Donna Bagos, de Curitiba, apresentando o show intimista DESAMORES, com influência de ritmos afro-latinos e da música eletrônica; a percussionista, cantora, compositora e multi-instrumentista Dessa Ferreira,do Rio Grande do Sul, com o seu show “Pulso”, em que apresenta o repertório do álbum de mesmo nome, que leva suas raízes afro-indígenas e as raízes mãe da música brasileira, em uma mistura de samples, guitarras e pedais de loop; a banda Flor ET, do Rio Grande do Sul, apresentando seu Rock Alternativo Brasileiro com as composições do disco “Futurotrópica”; e o grupo multicultural Batanga & CIA, integrado por músicos imigrantes de países como Cuba, Colômbia e dois membros brasileiros, apresentando seu trabalho autoral com o uso de instrumentos de percussão e elementos musicais de matriz Africana presentes em seus países de origem junto com os ritmos e instrumentos da mesma matriz no Brasil.

Interpretam gêneros musicais contemporâneos e populares como Latin Jazz, Songo, ritmo Batanga, Rumba, Samba, sendo considerada uma agrupação de World Music.

Programação da FIMS

A programação da 8ª edição da Feira Internacional da Música do Sul ocorrerá em diversos centros culturais de Curitiba, sendo no Cine Passeio, no Memorial de Curitiba e no Solar da Cultura. Veja a programação completa no site do FIMS

