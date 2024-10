Festival de Teatro para crianças é atração pra toda a família em Curitiba

Desde o último dia 16 deoutubro Curitiba é palco do Festival “Pequeno Grande Encontro de Teatro para Crianças de Todas as Idades”. O evento acontece no Teatro Zé Maria (Rua Treze de maio, 655) até domingo (27) e é uma boa oportunidade de compartilhar a produção teatral direcionada ao público formado por crianças, professores, e claro, famílias, incentivando assim a criação de novas plateias.

A Cia. do Abração promove o festival, que chega a sua 12ª edição e contará com 16 apresentações gratuitas, com a participação de dez espetáculos de várias companhias. O projeto é aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Paraná, com recursos da lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura – Governo Federal, com o apoio do Teatro Guaíra e da ATINJ/PR – (Associação de Teatro para Infância e Juventude do Estado do Paraná), que assina a curadoria do evento.

Dia da Consciência Negra é feriado? Veja calendário de novembro

Nesta temporada as companhias participantes serão: Cia do Abração (Curitiba); Afeto (Curitiba); Céu Vermelho (Curitiba); – Cia. Regina Vogue (Curitiba); Cia Tupi Pererê (Curitiba); Grupo Obragem (Curitiba); Companhia Karagozwk (Curitiba); Circo Teatro Sem Lona (Maringá/PR); Grupo Kunu´u Títeres (Assunção/Paraguai);

Além das apresentações teatrais, o público poderá visitar a exposição “Trajetória do Teatro de Regina Vogue”, que faz uma homenagem ao espaço e a atriz fundadora devido a sua trajetória no Teatro para Crianças. A mostra ficará em cartaz somente às sextas (das 13h às 18h), aos sábados (das 14h às 18h) e aos domingos (das 9h às 13h) no hall de entrada do teatro.

Como atividades formativas, serão realizadas ainda uma mesa redonda com os artistas participantes, na sede da Cia. do Abração e uma oficina teatral para crianças, destinada a crianças de escolas públicas.

+ Veja também: Do Bar do Roxinho para um gigante alemão; Empresário faz acontecer em Curitiba

A diretora da Cia. do Abração Letícia Guimarães comenta que o evento pretende voltar atenções ao teatro feito para crianças. “É uma oportunidade de propor a criação de um novo espaço, onde se possa mostrar, refletir e repensar esta linguagem, mantendo uma pesquisa contínua sobre este ramo do fazer teatral, disseminando novos pensadores, fazedores e pesquisadores sobre o teatro direcionado à criança, bem como para renovar e fortalecer a formação de plateia deste segmento”.

Homenagem à Regina Vogue

O Pequeno Grande Encontro de Teatro vai prestar homenagem à atriz e produtora Regina Vogue com a entrega do Troféu Bruxonilda aos artistas participantes. A trajetória na capital paranaense começou nos anos 80. Regina trabalhou em bares, foi faxineira, fez um pouco de tudo para manter a casa. Mas, se encontrou quando voltou aos palcos e foi convidada a produzir peças infantis.

De lá para cá, produziu mais de 50 espetáculos e, desde 1986 tem a própria companhia. Impulsionou a carreira de vários talentos paranaenses como Guta Stresser, Katiuscia canoro, Alexandre Nero, Daphne Bosaski, Simone Spoladore, entre outros. Seu legado é de inestimável valor. Reconhecê-la é também ajudar a cunhar a nossa história e importância do Teatro Infantil.

Como parte da homenagem, terá uma exposição dos trabalhos de Regina Vogue, no hall do teatro e, no dia 19, após a apresentação do espetáculo da Cia. Regina Vogue, Regina será homenageada e promete levar a Bruxonilda para abraçar as crianças.

O evento proporciona ao público de escolas públicas o acesso gratuito às apresentações. Neste aspecto, o teatro surge como fator de integração social, possibilitando às crianças, que muitas vezes nunca assistiram uma peça de teatro, um outro olhar ou até uma possibilidade de ver e rever a própria infância com mais sensibilidade. Dentre a programação prevista, a mostra de espetáculos terá 100% de ingressos gratuitos, revertendo à população produtos culturais de qualidade.

Pensar a Arte

O Pequeno Grande Encontro de Teatro Para Crianças de Todas as Idades – Espaço para Mostrar, Refletir e Repensar o Teatro para Crianças, agora na proposta de sua décima segunda edição, tem a finalidade de promover a qualidade artística desenvolvida pelos grupos teatrais que se dedicam ao fazer teatral dirigido a crianças de todas as idades, através de apresentações teatrais, proporcionando intercâmbio das pesquisas em novas dramaturgias dirigidas a este público.

O evento marca a participação da ATINJ PARANÁ – Associação de Teatro para Infância e Juventude do Paraná e traz como público-alvo crianças, artistas, arte-educadores, estudantes de teatro e pedagogos, que juntos refletirão sobre a necessidade de se pensar e produzir um teatro de qualidade para um público tão especial.

Confira a programação completa em pequenograndeencontro.blogspot.com:

Mais informações no 41 991380321 / 41 98517526