Vai começar o 2º Festival de Broas de Centeio e Linguiça Blumenau de Curitiba, que será realizado de 8 a 22 de julho. Serão 23 padarias participando, com combos exclusivos no valor único de R$ 19.

As broas de centeio são tão tradicionais nas mesas curitibanas que foram servidas a personagens relevantes da História, como o imperador Dom Pedro II e o Papa João Paulo II. O produto está em processo para receber Indicação Geográfica, certificação conferida a produtos que são característicos do seu local de origem.

O festival é uma realização conjunta da plataforma de gastronomia Curitiba Honesta e do SIPCEP (Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado do Paraná).

As padarias participantes do festival criaram diversos preparos exclusivos para valorizar o casamento entre as broas de centeio e a linguiça Blumenau. Entre eles o sanduíche de broa com ragu de linguiça e nata cítrica; bruschettas de broa com creme de ricota, geleia de cebola caramelizada, linguiça e broto de alfafa; o hambúrguer de linguiça Blumenau e carne bovina, com queijo coalho tostado, tomate, rúcula, picles e molho barbecue servido na mini broa de centeio, broa de centeio recheada de linguiça, sanduíche de broa com almôndegas de linguiça Blumenau, queijo muçarela e maionese de alho, entre vários outros.

“Este evento é muito mais do que uma celebração de nossa culinária local; é um motor de impulso para nossa economia, um ponto de encontro para turistas e uma vitrine para a criatividade de nossos participantes. É uma chance de ouro para que nossos talentosos padeiros demonstrem suas habilidades e inovem em suas criações”, diz Vilson Felipe Borgmann, presidente do SIPCEP.

“Esta segunda edição do festival vai trazer ainda mais visibilidade para as broas de centeio, produto que já é muito tradicional, da mesma forma que fizemos com a carne de onça, que também foi redescoberta e considerada Patrimônio Histórico de Curitiba depois que iniciamos festivais tendo como tema esse prato”, diz Sérgio Medeiros, da Curitiba Honesta. A empresa já realizou mais de 50 festivais gastronômicos.

A história das broas

O Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Paraná lançou no mês de junho o livro “Origem, notoriedade e continuidade histórica das Broas de Centeio em Curitiba”, Claudine Botelho e Oscar Luzardo. A obra conta a história das broas e é uma edição comemorativa ao aniversário do sindicato.

Os primeiros registros históricos das broas de centeio datam de 1867, conforme pesquisa feita pelos autores.. As broas são tão populares nas mesas curitibanas que foram servidas a personagens relevantes da História, como o imperador Dom Pedro II e o Papa João Paulo II.

O livro demonstra como as broas de centeio vieram na bagagem cultural dos imigrantes da Europa central e foram reinventadas através de interação social desses grupos com os demais habitantes de Curitiba. Além dos aspectos sensoriais e nutricionais, elas serviram para a identificação cultural das pessoas que aqui chegaram, e ao mesmo tempo como elemento de partilha e integração. A obra pode ser obtida na sede do sindicato.

O 2º Festival de Broas de Centeio e Linguiça Blumenau tem patrocínio da Olho Embutidos, Anaconda e Coalhada Schaffer.

Confira a lista de participantes abaixo:

Barbarella Bakery

Sanduíche de broa de centeio com ragu de linguiça Blumenau, nata cítrica e ciboulette.

Endereço: Rua Comendador Araújo, 795 – Batel. Funcionamento: Segunda a Sexta das 07h às 22h. Sábado e Domingo da 8h às 22h. @barbarellabakerycwb

Brioche – Água Verde e Juvevê

Duo de bruschettas feito com broa 100% centeio com fermentação natural, coberta com creme de ricota, geleia de cebola caramelizada e pimenta, linguiça Blumenau e broto de alfafa.

Av. Silva Jardim, 2332 – Água Verde. Funcionamento: Segunda a sábado das 07h às 20h. Domingo das 08h às 20h. @padariabrioche

Rua Augusto Stresser, 839 – Juvevê. Funcionamento: Segunda a sábado das 07h às 20h. Domingo das 08h às 20h. @padariabrioche

Cheirinho de Pão

Duo de Bruschettas – broa de centeio coberta com linguiça Blumenau, cream cheese com temperos da casa, cheiro verde, finalizada com tomate cereja, rúcula e queijo parmesão.

Endereço: Rua Anne Frank, 4027 – Boqueirão. Funcionamento: Segunda a sábado das 06h30 às 22h. Domingo das 07h às 22h @padaria_cheirinhodepao

Carrossel

Hambúrguer artesanal de linguiça Blumenau e carne bovina, queijo coalho tostado, tomate, rúcula, picles e molho barbecue servido na mini broa de centeio. Acompanha batata chips.

Endereço: Rua Otávio Francisco Dias, 905 – Água Verde. Funcionamento: Segunda a sexta das 06h30 às 20h. Sábado das 07h às 20h. @panificadoracarrossel

Cravo e Canela

Broa de centeio de fermentação lenta recheada com linguiça Blumenau.

Endereço: Rua Jacarezinho, 1456 – Mercês Funcionamento: Segunda a sexta das 6h30 às 21h. Sábado e domingo das 07h00 às 21h. @panicravoecanela

Doce Paladar

Sanduíche com broa de centeio com quatro almondegas feitas com blend de linguiça Blumenau, queijo muçarela derretido e maionese de alho assado. Acompanha batatas chips da casa.

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças, 2983 – Água Verde. Funcionamento: Segunda a sexta das 06h30 às 20h. Sábado das 07h às 20h. Domingo das 07h às 19h. @docepalada

Fábrika Pães

Bruschetta – broa de centeio de fermentação natural com crosta de queijo, linguiça Blumenau e picles artesanal de cebola roxa. Acompanha mostarda da casa.

Endereço: Schiller, 1341 – Jardim Ambiental – Alto da XV. Funcionamento: Segunda a sexta das 8h às 19h. Sábado das 9 às 18h. @fabrikapaes

Família Farinha

Broa de centeio recheada com linguiça Blumenau.

Endereço: Av. Nossa Senhora da Luz, 2345 – Jardim Social. Funcionamento: Segunda a sábado das 06h30 às 20h30. Domingo das 07h às 20h30. @familiafarinha

Família Voj

Produto do festival: Duo de Bruschettas Campeiras – broa de centeio tostada coberta com linguiça Blumenau. Acompanhado de salada.

Endereço: Rua Deputado Carneiro de Campos, 447 – Hugo Lange Funcionamento: Segunda a sábado das 10h às 19h. @familiavo

Juliana Pães

Sanduíche de broa de centeio com hambúrguer (feito de blend de linguiça Blumenau), rúcula, mel, mostarda, requeijão, vinagrete de abacaxi.

Endereço: Rua Rio Paranapanema, 679 – Weissópolis, Pinhais. Funcionamento: Segunda a sábado das 06h às 20h Domingo das 07h às 17h julianapaesedoce

Mihra

Sanduíche Mihra – broa de centeio, linguiça Blumenau frita, queijo duplo derretido, molho tártaro artesanal, cebola roxa, tomate, alface americana e orégano.

Endereço: Simão Bolívar, 504 – Juvevê – Tel.:41- 3046-3717 Funcionamento: Segunda a sábado das 07h10 às 19h30. Domingo das 07h30 às 18h @panificadoramihra

Mister Pão

Sanduíche de broa de centeio com hambúrguer com blend de linguiça Blumenau (a coloração rosada é devido a linguiça ser defumada, não tem relação ao ponto do hambúrguer), ovo frito, bacon tostado, queijo derretido, cebola roxa, tomate e alface.

Endereço: Rua Manoel Eufrásio, 868 – Juvevê. Funcionamento: Segunda a sábado das 07h às 20h. @panimisterpao

Padaria América – Água Verde e Bacacheri

Produto do festival: Broa de centeio, com mistura na massa, de linguiça Blumenau e queijo muçarela.

Av. Água Verde, 470 – Água Verde. Funcionamento: Segunda a sábado das 09h às 19h. @padariaamerica

Rua Estados Unidos, 412 – Bacacheri. Funcionamento: Segunda a sábado das 08h30 às 20h

Padaria América Café

Sanduíche Alemão- sanduíche de broa de centeio com linguiça Blumenau, queijo brie e cebolinha. OU Broa de centeio, com mistura na massa, de linguiça Blumenau e queijo muçarela

Endereço: Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 942 – São Francisco Funcionamento: Segunda a sábado das 08h30 às 20h. @padariaamerica

Panebene

ChutneyBene: sanduíche de broa de centeio, linguiça Blumenau, queijo muçarela, chutney especial de maçã, alface americana, tomate e cheiro verde

Endereço: Rua Padre Germano Mayer, 465 – Cristo Rei. Funcionamento: Segunda a sexta das 6h30 às 23h. Sábado e domingo das 07h às 23h. @panebenepadaria

Pão em Casa

Broa de centeio recheada e coberta com linguiça Blumenau e pinhão.

Endereço: Rua Curupaitis, 1654, lojas 07 e 08 – Santa Quitéria Funcionamento: Terça a quinta das 15h às 19h30. Sexta e sábado das 15h às 21h @paoem.casa

Piegel Pães – Cabral

Broa de centeio com recheio de linguiça Blumenau e queijo prato.

Endereço: Av. Anita Garibaldi, 590 – Cabral. Funcionamento: Segunda a domingo das 07h às 21h. @piegelpaes

Requinte – Cabral e Champagnat

Produto do festival: Roseta Curityba com linguiça Blumenau: a tradicional broa de centeio recheada com linguiça Blumenau e alho poró, em formato de rosa.

Rua Recife, 34 – Cabral. Funcionamento: Segunda a domingo das 07h às 20h30. @padariarequinte

Rua Francisco Rocha, 1809 – Champagnat. Funcionamento: Segunda a domingo das 07h às 20h30. @padariarequinte

Rico Pão

Creme de abóbora cabotiá com linguiça Blumenau, acompanha fatias de broas de centeio.

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 1055 – esquina com rua Francisco Torres – Centro (41) – 99976-0042 Funcionamento: Segunda a sábado 6h às 22 Domingo das 06h às 21h @panificadoraricopao

Saint Germain

Broa de Centeio de fermentação natural com linguiça Blumenau na massa.

Endereços: Batel: Av. Visconde de Guaarapuava, 4882 – Batel. Ecovile: Rua Francisco Juglair, 888 – Campo Comprido. Funcionamento: Todos os dias 07h às 21h. @saintgermainpanificadora

