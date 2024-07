Tradicional Festa do Frango, Polenta e Vinho é neste final de semana em Curitiba

De sexta (5) a domingo (7), no Bosque São Cristóvão, em Santa Felicidade, acontece a 40ª Festa do Frango, Polenta e Vinho. O tradicional evento é uma celebração à gastronomia italiana e das tradições do bairro mais turístico de Curitiba. A programação inclui atrações para toda a família.

As porções de polenta e frango vão custar R$ 35. Também tem a opção da macarronada a R$ 25, risoto também por R$ 25 e salada a R$ 10. Os ingressos serão vendidos no local pelo preço simbólico de R$ 10. Crianças até 12 anos e idosos a partir de 60 anos não pagam.

A entrada ao estacionamento oficial da festa é pela Rua Domingos Strapasson. O valor é de R$ 30 reais (neste valor está incluído o ingresso do motorista). O Bosque São Cristóvão fica na Rua Margarida Ângela Zardo Miranda, 188.

Programação

Sexta (5)

Entrada no Bosque: 18h às 22h

Cozinha Principal: 19h30 às 22h30​

20h: Abertura oficial (Palco Interno) – Presença de autoridades e convidados

20h30: Show com Isabelly Gaiteira e Luan Luiz Kossoski

23h: Encerramento

Sábado (6)

Entrada no Bosque: 10h às 22h

Cozinha Principal: 11h30 às 16h e 18h às 22h30.​

12h: Almoço com pratos típicos: macarrão, risoto, polenta, frango a passarinho, saladas diversas e churrasco. Barracas com salgados, doces, artesanatos e food trucks​

Programação artística – palco interno

13h: Show com Luiggi e Gulin

14h30: Grupo Folclórico Ítalo Brasileiro de Santa Felicidade e grupos convidados

18h: Show de Moda de Viola com Grupo Fé e Tradição

20h: Show-Baile com Banda Ensaios

22h: Fechamento dos portões

23h: Encerramento

Domingo (7)

Entrada no Bosque: 9h às 17h

Cozinha Principal: 11h às 16h

9h30: SANTA MISSA

​Programação Artística – palco interno

11h: Show com Beto Battistella – cantor lírico pop italiano e Emilio Piva nos teclados

13h30: Show dançante com I Veneti in Brasile

15h30: Apresentações folclóricas

18h: Encerramento

Tradição

A origem da Festa do Frango, Polenta e Vinho remonta ao início da década de 80. Bortolo Benato, voluntário da equipe da cozinha, lembra que a ideia surgiu após um imprevisto climático durante a 26ª Festa da Uva, resultando em um excedente de uvas.

“Decidimos fazer vinho com as uvas e, para vendê-lo, criamos uma festa em julho, aproveitando que os curitibanos não vão para a praia no frio”, explica Benato. Desde então, a festa se tornou um sucesso anual, ganhando em 2000 o nome atual, incluindo frango e polenta, devido à popularidade da culinária italiana.

A polenta

A polenta é um alimento típico da culinária italiana. Basicamente é feita com a mistura de farinha de milho (fubá) e água. Pode ser servida mole, dura, grelhada, frita. A diferença entre a mole e dura está na proporção entre o fubá e a água. Para o cozimento, o fubá é adicionado a água quente, com óleo e sal sob agitação constante. Após o cozimento, a polenta é colocada em cubas, e mantida sob refrigeração afim de conseguir a textura necessária para o corte e também para conservação. A fritura é efetuada após o corte em palitos em óleo aquecido a 160°C. Para a nossa tradicional festa do Frango, Polenta e Vinho são preparadas 5 toneladas de polenta.

