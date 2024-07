Igreja em Curitiba celebra padroeiro com costela fogo de chão e missa sertaneja

No próximo domingo (07), a Capela São Cristóvão, comunidade da Paróquia Sagrada Família CIC, em Curitiba, celebrará a tradicional festa do padroeiro com missa sertaneja, almoço com costela fogo de chão e show de prêmios.

A programação começará às 10h30 com a Santa Missa Sertaneja. Já a partir das 12h será servido o almoço, que acompanha no buffet a costela assada no fogo de chão.

Quem quiser pode comprar o convite para o almoço antecipadamente pelo valor de R$ 40. A compra pode ser feita pelo número 41 98750-5111. No domingo, dia do evento, o almoço custará R$ 50. Além disso, quem quiser levar para casa, pode comprar a costela por R$ 65 o quilo.

Também no domingo, a Capela venderá pastéis e doces típicos. Um show de prêmios animará a tarde.

Toda a festa é em prol da construção da nova igreja. A antiga era de madeira e precisou ser demolida, devido aos impactos do tempo e uma infestação de cupim. Desde então, um novo santuário está em construção.

Apesar da festa acontecer no domingo (07), ao longo da semana algumas atividades vão acontecer na Capela São Cristóvão. Confira:

Quinta-feira (04): Missa com benção dos jovens às 20 horas;

Missa com benção dos jovens às 20 horas; Sexta-feira (05): Missa com benção da família às 20 horas e noite da sopa;

Missa com benção da família às 20 horas e noite da sopa; Sábado (06): Missa com benção da água e do sal às 19 horas e noite do pastel e x-pernil.

Serviço

Festa do Padroeiro São Cristóvão na Comunidade São Cristóvão O que: Almoço com costela fogo de chão, show de prêmios e venda de doces e pastéis

Quando: 07 de julho Horário: a partir das 10h30

Endereço: Rua José João Ferreira de Lima, 242 – Cidade Industrial de Curitiba

