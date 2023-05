Festival de Blues, com cerveja e torresmo neste fim de semana em Pinhais

Sucesso de público, o Festival de Blues da Cervejaria Coice da Mula chega ao seu último final de semana. Na sexta-feira (26), às 20h, sobe ao palco a banda Blue Mojo. No sábado (27), Emerson Caruso se apresenta às 19h, e às 20h30 Ricardo Maranhão Trio & Indiara Sfair encerram o Festival.

Além das duas noites de blues, a cervejaria também recebe, no sábado, às 14h, a banda Ximu lá sem Cabeça formada por Renato Ximu nos vocais e violão, Hélio (o mestre cervejeiro da Coice da Mula) no baixo, João Pedro Bonham na bateria e nas guitarras Giba Nogueira e Amandio Galvão.

Segundo o produtor do evento, Hélio Dias Junior, a ideia de promover o festival surgiu em 2019, quando a Cervejaria Coice da Mula foi fundada em Pinhais. “Queria fazer o festival, pois sou um grande entusiasta de blues, mas em virtude da pandemia, realizamos o primeiro evento somente em 2022 e só agora estamos fazendo o segundo”, conta Hélio.

Cerveja Lager + Torresmo

Para acompanhar as atrações musicais, a Coice de Mula sugere a cerveja Ximulager, especialmente criada para homenagear a banda da casa. A lager da Coice da Mula tem uma pegada um pouco mais forte de lúpulo, o que torna ela um pouco mais amarga que a pilsen. Com teor alcoólico de 4,7%, amargor/ IBU 21 (Médio Baixo) e servida na temperatura ideal de 2 a 6°C, a cerveja harmoniza com clássicos petiscos de boteco como batatas frita, coxinha, torresmo em rolo por R$ 28.

Banda Blue Mojo. Foto: divulgação.

Sobre a Coice da Mula

Fundada em 2019 por Hélio Dias Junior, a cervejaria é uma referência na produção de cervejas artesanais de alta qualidade. Com uma capacidade de produção de 4.500l/mês, oferece aos clientes e entusiastas a experiência de provar suas cervejas diretamente da fonte em seu Brewpub. Além disso, a cervejaria mantém sua loucura e criatividade, o que lhes permite criar novos projetos e receitas experimentais que desafiam as tradições.

Localizada em Pinhais, a cervejaria faz parte da Rota da Cerveja da região e fica a menos de 15 minutos do centro de Curitiba. Uma vez por mês, a cervejaria oferece passeios guiados para demonstrar o processo de fabricação da cerveja, com uma taxa de R$ 10 por pessoa, doada para uma instituição social.

Serviço

Festival de Blues Coice de Mula

Local: Cervejaria Coice de Mula

Endereço: Av. Maringá, 976, Emiliano Perneta, Pinhais – PR

Ingressos: R$ 20,00 (Ganha 1 Chopp)

sexta-feira, 26/05 – 20h – Blue Mojo

sábado, 27/05 – 19h – Emerson Caruso / 20h30 – Ricardo Maranhão Trio & Indiara Sfair

Mais informações: Instagram @coicedamulacervejaria

