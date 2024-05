Passeio de trem do Paraná até Santa Catarina: ingressos e datas limitadas

Um passeio turístico de trem que conecta os estados do Paraná e Santa Catarina está com ingressos à venda para a temporada de 2024, que está com datas disponíveis no final de maio e início de junho. Chamado de Trem dos Tropeiros, a atividade percorre 43 quilômetros entre os municípios de Lapa (PR) e Mafra (SC) e faz parte de um plano de revitalização turística dessas regiões.

Na terceira edição, os ingressos custam a partir de R$ 92. Como é uma atividade por temporada, são liberadas poucas datas por ano. Em 2024, o primeiro passeio está agendado para o dia 30 de maio, feriado nacional de Corpus Christi. Para esse dia há opção de passeio com saída da Estação Ferroviária de Mafra às 14 horas.

Os outros passeios estão programados para os dias 01 e 02 de junho, com opções de trajeto que também incluem saída da Lapa às 9 horas.

Com duração aproximada de 2 horas e 30 minutos, os passageiros poderão apreciar paisagens rurais, túneis e pontilhões, além de passar pelas estações ferroviárias de Lavrinha e do Rio da Várzea. A ferrovia, construída pela Rede de Viação Paraná-Santa Catarina (RVPSC), é um atrativo à parte e está entre as obras mais antigas realizadas na região.

O passeio comemorativo é realizado pela NSB Operadora em parceria com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF).

Passeio de trem no Paraná faz uma homenagem ao Tropeirismo

As cidades de Mafra e Lapa têm uma relação histórica com os tropeiros – condutores de tropas de cavalos e outros animais usados para transportar principalmente gêneros alimentícios produzidos nas colônias e posteriormente comercializados nos vilarejos – cuja tradição inspirou o nome do passeio que oferece imersão cultural e histórica.

Lapa, fundada em 1769 e uma das cidades mais antigas do Paraná, preserva as raízes tropeiras nas ruas de paralelepípedos, réplicas de luminárias antigas e construções coloniais dos séculos XVIII e XIX, destacando-se pelo significativo acervo de bens tombados.

Já Mafra, situada na região do Planalto Norte Catarinense, também foi um ponto crucial no caminho dos tropeiros, consolidando-se como uma parada importante na rota dos grupos que promoviam a interligação de pólos econômicos da época.

Valores do passeio de trem entre Paraná e Santa Catarina

Bilhete para o passeio: R$ 92.

Almoço após o passeio da manhã (Restaurante London Club): R$ 39 para adultos e R$ 26 para crianças.

Café após o passeio da tarde (Espaço Único Café): R$ 46 para adultos e R$ 39 para crianças.

Retorno rodoviário para voltar à estação de origem: R$ 32.

Crianças até 5 anos: Gratuito em todas as opções.

Valores podem ser parcelados em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito.

Bilhetes e adicionais podem ser adquiridos diretamente no site ou pela central de vendas do WhatsApp (47) 3307-9977. Os acessos também estão disponíveis para a busca de novas informações.

Endereços de embarque

Estação Ferroviária de Lapa/PR: Rua da Saudade, nº 49 – Lapa.

Estação Ferroviária de Mafra/SC: Rua Benemérito Pedro Kuss, nº 522, Centro, Baixada, Mafra.

