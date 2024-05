Já tem compromisso para a noite desta sexta-feira? Se tiver trate de cancelar, pois tem piazada firmeza na área! O grupo Tesão Piá faz um showzão com seu elenco completo nesta sexta-feira, dia 25, no Curitiba Comedy Club.

Dessa vez os piás e as gurias do grupo vão invadir o Curitiba Comedy Club para fazer esse baita show de comédia que quem já assistiu diz ter saído com a barriga doendo de tanto rir. Show da melhor qualidade.

Não seja jaguara, largue os bets, pegue a japona, chega de dolangue e bora prestigiar quem é daqui!!! Porque dizem que esse show é muito Tesão Piá, partiu!!!

Serviço!

Show Tesão Piá – Elenco Completo

Data: 24/05

Hora: 21:30

Ingressos: www.sympla.com.br e reservas pelo: www.curitibacomedyclub.com.br

