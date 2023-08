Festival com rock, soul e metal agitam Curitiba neste fim de semana

Curitiba será palco de muito rock’n roll nos dias 25 e 26 de agosto. O CWB Music Festival irá reunir ícones do gênero em dois dias de apresentações: na sexta, a headliner será a banda americana de deathcore Chelsea Grin, acompanhada pelas paulistas GLORIA e AXTY, de metalcore. No sábado, a atração principal será o canadense Jonny Craig, conhecido por sua mistura de rock e soul, acompanhando pelas bandas brasileiras Cefa e Odeon.

Os ingressos estão no segundo lote e podem ser adquiridos em até 12x na plataforma Bilheto, a partir de R$ 140 por dia a meia-entrada na pista – a casa de shows oferece o benefício “meia-entrada para todos”. Os portões abrem a partir das 19h e a classificação etária é de 16 anos.

LEIA TAMBÉM:

>> Previsão do tempo em Curitiba para o fim de semana promete chuva e frio

>> Noite da Kombi em Curitiba! Dia nacional do veículo terá evento com pernoite na Ceasa

Confira a programação

Sexta, 25 de agosto

A banda americana de deathcore Chelsea Grin foi formada em 2007. Seu nome é derivado de um método de tortura no qual se corta no rosto de uma vítima um sorriso “rasgado” enquanto a vítima grita. A banda, formada atualmente por Tom Barber no vocal, David Flinn no baixo Sthepen Rutishauser na guitarra e Pablo Viveros na bateria, tem como influências The Black Dahlia Murder, Deftones, Suicide Silence, Slayer e Bury Your Dead.

GLORIA, formada em 2002, reúne letras de assuntos cotidianos com som pesado e AXTY – ex-Ansiety -, em se destacando no cenário nacional do metalcore após o lançamento de seu primeiro álbum, Helpless. que tocam na sexta-feira, 25, são ícones paulistas do gênero metalcore.

Sábado, 26 de agosto

O canadense Jonny Craig, conhecido pela sua voz potente influenciada pelo soul, vem a Curitiba para apresentar seu trabalho autoral e tocar as principais músicas de 15 anos de carreira, incluindo os sucessos das bandas Slaves e Emarosa, das quais também foi vocalista.

No sábado, completam o line-up do CWB Music Festival a banda curitibana Cefa, fundada em 2009, com muito post-hardcore experimental, e a Odeon, que surgiu durante a pandemia, no eixo Rio-São Paulo, e despontou como sucesso no Spotify com menos de dois anos de existência.

Serviço

CWB Music Festival

25 e 26 de agosto

CWB Hall – Av. Marechal Floriano Peixoto, 4142

Ingressos de sexta-feira e sábado no site bilheto.

Classificação: 16 anos

Você já viu essas??

Bom, bonito e barato! PF de R$ 19 é sucesso! Arroz, feijão, bife e batata frita! EITA!!! Rastro gigante no céu chama atenção; Que coisa é essa? Vídeo! O tempo passa… Bar da região de Curitiba é sucesso e remete bando tradicional do Paraná